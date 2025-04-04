ЦБ обновит дизайн банкноты номиналом в 500 рублей

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Центробанк обновит дизайн банкноты в 500 рублей, заявил в беседе с агентством «Интерфакс» зампред финансового регулятора Сергей Белов. Он уточнил, что сроки выхода обновленных купюр достоинством 10, 50 и 500 рублей сместились.
«Это произошло в связи с тем, что мы изменили подход к разработке банкнот, сделав более открытой процедуру выбора символов. Планируем выпустить их до 2028 года», — прокомментировал собеседник.
Белов добавил, что эскизы уже разработаны, осталось только принять решение, которое за советом директоров ЦБ. Купюру планируют представить до конца года, чеканка пяти- и десятирублевых монет останется, резюмировал зампред.
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