Стало известно, когда пенсионеры получат доиндексированную пенсию

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Все российские пенсионеры получат проиндексированные на 9,5% пенсии до 25 февраля. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, ее слова приводит ТАСС.
«Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля», — пояснила Стенякина.
Она также уточнила, что у каждого пенсионера есть своя фиксированная дата, когда он получает пенсию. Узнать ее можно на сайте Социального фонда РФ.
Таким образом, депутат подчеркнула, что до 25 февраля все пенсионеры получат не только доиндексированную пенсию за февраль, но и доиндексацию за январь.
С 1 февраля в России на 9,5% проиндексировали страховые пенсии. Их размер пересчитали в соответствие с фактическим уровнем инфляции.
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Элина Позднякова