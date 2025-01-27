Вторая индексация: новые размеры пенсий и пособий с 1 февраля 2025 года, что нужно знать

Фото: iStock/spaxiax
С 1 февраля 2025 года размер более 40 различных социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 9,5%. Это решение уже было утверждено правительством. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Индексация социальных пособий и выплат с 1 февраля 2025: кому и сколько выплатят
На совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании соответствующего постановления. В числе повышенных выплат – пособия для людей с инвалидностью всех трех групп, ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, а также Героев России и Героев труда.
Также ожидается увеличение индексации страховых пенсий до 9,5%. Напомним, что страховая пенсия представляет собой пожизненную ежемесячную выплату гражданам, имеющим трудовой стаж и достигшим установленного законом возраста. С начала 2025 года уже была проведена индексация страховых пенсий работающих и неработающих россиян на 7,3%. Кроме того, 22 января 2025 года президент Владимир Путин анонсировал индексацию всех социальных выплат в соответствии с фактической инфляцией.
«Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии, исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента», – объяснил глава государства.
Ветеран труда 2025: как получить, выплаты, льготы, пенсии
Индексация материнского капитала
Премьер-министр озвучил решения, касающиеся увеличения материнского капитала. С 2025 года сумма составит:
• 690,3 тысячи рублей на первого ребенка;
• 912,2 тысячи рублей на второго и последующих детей.
Также планируется повышение единовременного пособия при рождении ребенка до 26,9 тысячи рублей.
Фото: istockphoto/mars58
Индексация детских пособий
С 1 февраля 2025 года детские пособия планируют проиндексировать на 7,3%. Коэффициент индексации составит 1,073.
Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. В январе 2025 года минимум — 9 227,24 рубля, с 1 февраля 2025 года — 9 900,83 рубля.
Пособие по беременности и родам. В январе 2025 года — 38 963,47 рубля, с 1 февраля 2025 года — 41 807,80 рубля.
Индексация выплаты по уходу за детьми-инвалидами
Также в рамках озвученных премьером инициатив предусмотрена ежегодная индексация ежемесячной выплаты для лиц, ухаживающих за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. В числе новых мер — расширение списка специализированных продуктов лечебного питания для детей с инвалидностью. По словам премьера, теперь перечень включает 116 наименований. В него добавлены продукты для детей, страдающих муковисцидозом — наследственным заболеванием.
Россиянам раскрыли, как разморозить накопительную часть пенсии
Когда повысят пенсии в России
С 1 января 2025 года страховые пенсии, включая выплаты работающим пенсионерам, были увеличены на 2,2% (с доплатой за предыдущий месяц). Новая фиксированная выплата для пенсий по старости составит 8 907,70 рублей, а стоимость пенсионного балла — 145,69 рублей. На портале «Госуслуги» уже доступны обновленные размеры пенсий с учетом индексации на 9,5%.
Читайте также:
Правительство проиндексирует соцвыплаты на 9,5% в феврале
В Госдуме назвали сроки получения россиянами проиндексированных пенсий
Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на индексацию пенсий в 2026-2027 годах
Анастасия Хохлова