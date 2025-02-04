Россиянам назвали условие для получения пенсии в 110 тысяч рублей

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Чтобы получать пенсию в 110 тысяч рублей, россиянам нужно за всю свою трудовую деятельность набрать 639 баллов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров МО Анатолий Никитин.
«Чтобы получать такую страховую пенсию, за весь трудовой путь нужно набрать 639 баллов. Достичь этой цифры маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум 10 баллов при заработной плате в 230 тыс. рублей», — пояснил парламентарий.Уточняется, что указанную сумму заработной платы нужно иметь в течение практически 64 лет.
Никитин считает, что в текущем году пенсия должна быть не меньше 40% от средней зарплаты в регионе и как минимум 38000 рублей.
Никитин заключил, что должен быть установлен единый средний прожиточный минимум для всех. В настоящее время он равен 19329 рублей для работающих и 15250 рублей для граждан пенсионного возраста. Парламентарий считает такое положение дел несправедливым.
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Никита Кротов