Названы три условия для получения минимальной страховой пенсии

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Для получения минимальной страховой пенсии в России должны быть соблюдены три условия: трудовой стаж не менее 15 лет, не менее 30 пенсионных баллов и достижение пенсионного возраста. Об этом сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он также рассказал, как действовать в тех случаях, когда не хватает баллов для получения пенсии.
«Для этого необходимо внести в Пенсионный фонд РФ определенную сумму, которая позволит добрать нужное количество баллов. При этом сделать это может как сам человек, который собирается получать страховую пенсию, так и его родственники. Однако больше трех баллов в год купить не получится», — приводит «Вечерняя Москва» слова аналитика.Тем временем юрист Илья Русяев раскрыл, как получить срочную пенсионную выплату в обход стандартного периода в 270 месяцев. В беседе с RT эксперт пояснил, что при накопленной сумме в 600 тысяч рублей и стандартном периоде в 22 года ежемесячная выплата составит 2222 рубля. Снизить этот срок можно через Соцфонд, НПФ или через «Госуслуги».
«Срочная пенсионная выплата позволяет получать накопления в течение выбранного срока, при этом период не может быть меньше 10 лет, то есть 120 месяцев. Например, если гражданин решает установить срок выплат на 10 лет, сумма накоплений в 600 тыс. рублей распределится на этот период, и ежемесячная выплата составит 5 тыс. рублей», — отметил юрист.Читайте также:
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