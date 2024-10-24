Стало известно, когда россияне начнут получать проиндексированные пенсии

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С января 2025 года российские пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию. Об этом заявил глава Социального фонда России Сергей Чирков в рамках пленарного заседания Госдумы.
«Все средства на индексацию пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года в бюджете фонда есть. Соответственно в январе уже наши граждане — и работающие, и неработающие получат сумму пенсии с учетом индексации», — заявил Чирков.
При этом он уточнил, что в РФ пенсия выплачивается досрочно тем, у кого график начинается в начале января. Эти люди получат проиндексированные пенсии уже в декабре.
Всего, по словам Чиркова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам выделено более 106 миллиардов рублей.
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