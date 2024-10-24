В Минфине назвали средний размер страховой пенсии на предстоящий год

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В 2025 году средний размер страховой пенсии составит порядка 24 тысяч рублей. Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы, где рассматривается проект федерального бюджета на предстоящий год и плановый период 2026-2027 годов, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Он отметил, что такая сумма возникла в результате принятого решения об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года на размер фактической инфляции.
Напомним, что в соответствии с подготовленными Минфином основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025-2027 годы ожидается уровень инфляции к концу года в размере 7,3%. Соответственно именно к такой индексации пенсий готовится ведомство. При этом уточняется, что цифры предварительны, и возможен их пересмотр.
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Анастасия Чинкова