Россияне с ноября смогут получить продуктовые наборы в дополнение к пенсии

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С ноября 2024 года пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут получать продуктовые наборы помимо своих пенсий. Дополнительная помощь будет предоставляться тем, кто особенно в ней нуждается, сообщил пенсионный эксперт Сергей Власов.
«С ноября получатели пенсий по старости и инвалидности смогут претендовать на продуктовые наборы. Их получат только те, кто нуждается в дополнительной поддержке», — рассказал Власов в интервью PrimPress.Проект по предоставлению продуктовых наборов стартовал в нескольких десятках регионов России в октябре. В супермаркетах установлены корзины, куда неравнодушные граждане могут складывать продукты для благотворительности. Волонтеры собирают продукты, такие как растительное масло, крупы, консервы, чай, конфеты, соль и сахар, и формируют наборы для доставки пенсионерам.
Ранее Власов также отметил, что россияне могут увеличить размер своей пенсии на 36%, продолжив работать после достижения пенсионного возраста, благодаря премиальным коэффициентам за каждый дополнительный год работы.
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