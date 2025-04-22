Стало известно, когда снизится ключевая ставка ЦБ

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Ключевая ставка вряд ли снизится раньше второй половины 2025 года, заявил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. По его мнению, 25 апреля Центробанк оставит ставку на уровне 21%, так как ситуация с уровнем инфляции на данный момент неоднородна.
«Для Центрального банка единственный ориентир для снижения ключевой ставки – это уровень инфляции. Как только появится четкий сигнал, что она замедляется в целом, а не в отдельных сегментах экономики, начнется снижение. А пока рисковать не будут, поэтому ставка останется 21%», — пояснил экономист в беседе с «Москвой 24».Вместе с тем главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова назвала специальные финансовые инструменты, которые помогут эффективно бороться с инфляцией. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, аналитик указала на активный поиск способов экономии. По ее словам, следует использовать карты с кэшбеком, планировать покупки заранее, соотносить цены в разных магазинах, покупать все преимущественно через интернет.
«Не бояться задавать себе вопрос: «Как я могу купить это дешевле?». Такой подход позволяет высвободить часть средств даже в условиях растущей инфляции», — говорится в материале.Читайте также:
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