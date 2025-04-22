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Стало известно, когда снизится ключевая ставка ЦБ

Экономист Бадалов: ключевая ставка вряд ли снизится раньше второй половины года
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Ключевая ставка вряд ли снизится раньше второй половины 2025 года, заявил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. По его мнению, 25 апреля Центробанк оставит ставку на уровне 21%, так как ситуация с уровнем инфляции на данный момент неоднородна.
«Для Центрального банка единственный ориентир для снижения ключевой ставки – это уровень инфляции. Как только появится четкий сигнал, что она замедляется в целом, а не в отдельных сегментах экономики, начнется снижение. А пока рисковать не будут, поэтому ставка останется 21%», — пояснил экономист в беседе с «Москвой 24».
Вместе с тем главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова назвала специальные финансовые инструменты, которые помогут эффективно бороться с инфляцией. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на РИАМО, аналитик указала на активный поиск способов экономии. По ее словам, следует использовать карты с кэшбеком, планировать покупки заранее, соотносить цены в разных магазинах, покупать все преимущественно через интернет.
«Не бояться задавать себе вопрос: «Как я могу купить это дешевле?». Такой подход позволяет высвободить часть средств даже в условиях растущей инфляции», — говорится в материале.
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Ежемесячный платеж по ипотеке в России вырастет в 2025 году
НКР: средний ежемесячный платеж по ипотеке в России вырастет в 2025 году на 13%
22 апреля 2025, 08:26

Фото: iStock/simpson33

Кредитно-рейтинговое агентство НКР прогнозирует, что в 2025 году средний ежемесячный платеж по ипотеке в России впервые превысит отметку в 35 тысяч рублей, увеличившись на 13% по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, в 2024 году этот показатель вырос лишь на 3%, составив 31 тысячу рублей. Эксперты ожидают ускорения роста платежей, особенно если регулятор введет ограничение на выдачу ипотек заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки (ПДН свыше 80%) во второй половине текущего года.

Это также приведет к увеличению среднего размера нового кредита выше 4 миллионов рублей, несмотря на незначительное снижение этого показателя в 2024 году (-1,3%). Общий объем новых ипотечных кредитов в 2025 году составит от 0,8 до 1 миллиона штук, что примерно на 30–40% меньше, чем было выдано в прошлом году.

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Минэкономразвития РФ понизило прогноз курса доллара на 2025 год
21 апреля 2025, 02:12

Фото: iStock/blinow61

Минэкономразвития России пересмотрело прогноз среднегодового курса доллара на 2025 год в сторону снижения — с 96,5 до 94,3 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
Пересмотр связан с учетом текущих макроэкономических факторов, включая динамику нефтяных цен и состояние торгового баланса. В министерстве отметили, что прогноз остается реалистичным, несмотря на ожидаемую волатильность курса.

«Мы несколько понизили нашу оценку, но все равно среднегодовой курс мы оцениваем 94,3 рубля за доллар. (...) Мы считаем, что эта оценка реалистична», — отметил РИА Новости представитель министерства.
На последующие годы ожидается постепенный рост курса: 100,2 рубля за доллар в 2026-м, 103,5 рубля — в 2027-м и, возможно, 106 рублей за доллар к 2028 году.

18 апреля «Радио 1» объясняло причины падения курса доллара. Также уточнялось, что курс доллара падает не только из-за налоговых выплат, но и из-за замедленного роста кредитования, обусловленного высокой ключевой ставкой.

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Россия нарастила экспорт свинины в Китай до 5,4 млн долларов с ноября
20 апреля 2025, 16:57

Фото: iStock/ Алексей Филатов

Россия в марте увеличила поставки свинины в Китай до 5,4 миллиона долларов — максимум с ноября 2024 года, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.
Отмечалось, что в начале весны компании из Российской Федерации продали на китайский рынок свинины на 5,4 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше экспорта в феврале. Данные показатели стали максимальными с ноября, когда поставки достигли 7,4 миллиона долларов.

За 12 месяцев с начала РФ отгрузила в Китай свинины на 65 миллионов долларов, а с начала 2025 года — на 11,6 миллиона долларов.

Помимо свинины, компании из России в начале весны нарастили экспорт на китайский рынок мяса крупного рогатого скота — до 9,3 миллиона долларов с 6,5 миллиона во втором месяце 2025 года, а еще субпродуктов из него — до 5,4 миллиона с 5,1 миллиона. Вместе с тем отгрузки домашней птицы, наоборот, немного снизились — на 1,7%, до 35,4 миллиона долларов.

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#рф
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Подмосковный застройщик «Самолёт» вошёл в топ-5 по росту стоимости акций
18 апреля 2025, 11:41

Фото: istockphoto.com/manusapon kasosod

Российский рынок акций показывает положительную динамику. В число компаний, чьи акции демонстрируют самый значительный рост, вошла девелоперская группа «Самолёт», реализующая ряд строительных проектов на территории Московской области. Об этом пишет «Прайм».
«Лидерами роста являются акции «Русснефти» ( 5,39%), Московского кредитного банка ( 4,74%), «Алросы» ( 4,10%), «Фармсинтеза» ( 3,24%) и «Самолёта» ( 3,13%)», — говорится в сообщении.
Эксперты отмечают, что ситуация на российском рынке акций будет зависеть от развития процесса урегулирования украинского конфликта, а также от решения Центробанка по ключевой ставке, которое будет принято 25 апреля. При этом рынку помогает продолжающийся подъём цен на нефть.

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Раскрыты причины падения курса доллара
Экономист Кудрявцев: доллар падает из-за налоговых выплат и низкого кредитования
18 апреля 2025, 00:34

Фото: iStock/Lazy_Bear

Курс доллара падает не только из-за налоговых выплат, но и из-за замедленного роста кредитования, обусловленного высокой ключевой ставкой. Об этом заявил преподаватель МГУ, экономист Виктор Кудрявцев. По его словам, меньшее количество кредитов стали брать как граждане, так и бизнес.
«Раньше, условно, решил человек купить себе импортный холодильник, мебель или автомобиль. Пришел, взял кредит. Сейчас не приходит и не берет: дорого. Значит, и закупки этих товаров сокращаются. Чем меньше закупок, тем ниже спрос на доллары. Чем ниже спрос на доллары, тем они дешевле, — пояснил экономист в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время argumenti.ru обратили внимание и на другие причины укрепления рубля — ослабление доллара из-за развязанных Штатами торговых войн, а также из-за улучшения российско-американских отношений. Отмечается, что рубль стал одной из самых прибыльных валют во всем мире.
«Ощутимое улучшение взаимоотношений между Россией и США привело к возобновлению интереса со стороны иностранных инвесторов. Несмотря на сохраняющиеся санкционные риски, инвесторы все чаще обращают внимание на страны, поддерживающие хорошие отношения с Россией, чтобы получить доступ к высокодоходным рублевым активам», — говорится в материале.
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