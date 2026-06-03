Стало известно, когда ставки по ипотеке в России снизятся до 10%

03 июня 2026, 13:47

Экономист Бархота: Ставки по ипотеке в РФ могут снизиться до 10% к 2029 году

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 10% к 2029 году, однако это не приведет к росту спроса на жилье. Так считает эксперт банковского рынка Андрей Бархота.





По его словам, для снижения ипотечных процентов до 10–11% ключевая ставка должна опуститься до 7–8%. Эти показатели, возможно, будут достигнуты ближе к концу 2028 или к 2029 году. Только тогда может произойти психологическое оживление спроса на ипотеку.



Однако же для людей важна не только процентная ставка, но и сама стоимость жилья. Бархота уточнил, что недвижимость может упасть в цене в случае кризиса в строительной отрасли. Тогда продажи упадут, и начнется распродажа жилья со скидкой.





«Строительная отрасль сейчас испытывает трудности: замедлился рост спроса на новостройки. При этом компании не могут опускать цены, потому что в их маржу уже заложены все издержки», — отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.