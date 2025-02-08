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В России рухнули цены на китайские авто с пробегом

Цены на китайские авто с пробегом в России упали на 19% за год
Фото: iStock/Fahroni

Фото: iStock/Fahroni

В России за год стали дешевле автомобили с пробегом от китайских брендов, цены снизились на 15-19%. К соответствующим выводам пришли аналитики «Авито Авто». Тренд на снижение стоимости, как отмечается, коснулся отдельных марок и моделей.
«Наиболее заметно уменьшилась средняя цена на автомобили с пробегом марки Changan: изменение составило 19,2%. На втором месте идет корейская марка Genesis, автомобили которой потеряли в цене 18%. Средние цены на машины Geely снизились за год на 16,5%, а Exeed — на 15,7%. Машины бренда Tank на «вторичке» упали в цене на 15%», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
Тем временем Национальный автомобильный союз направил предложение в Минфин о разработке механизма для продажи «красивых» автомобильных номеров. Как отмечает «Газета.Ru», изучившая письмо, в автосоюзе заявили об упущенных доходах России в сотни миллиардов рублей из-за отказа продавать номера с интересующими автомобилистов комбинациями букв и цифр.


«В Москве максимально возможно 511,4 тыс. запоминающихся комбинаций номеров, или 64 тыс. для каждого регионального кода. Если принять, что стоимость запоминающихся номеров в столице составляет около 200 тыс. рублей, то суммарная стоимость номеров превышает 102,2 млрд рублей. Упущенные доходы бюджета — это сотни миллиардов рублей ежегодно», — говорится в письме НАС.
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Банки России снижают ставки по вкладам
08 февраля 2025, 12:14

Фото: istockphoto/kostya6969

Ставки по вкладам продолжают снижать крупные российские банки. Как уточняет РИА Новости, на рынке есть игроки, которые пока не меняют условия по депозитам. Также имеются те, кто увеличил доходность вклада-конструктора.
Таким образом ставки рублевых вкладов ВТБ снижены до 22,6 при полугодовом вкладе. Ранее они составляли 23%.

Максимальная ставка Россельхозбанка снизилась с 23% до 22,5% годовых.

Что касается Сбербанка, в нем ставки по полугодовым пополняемым вкладам упали на 0,75%. Теперь клиенты с премиум-подпиской могут получить 22,25% годовых. Максимальная ставка для трехмесячного вклада и вклада более чем на 10 месяцев составляет 20,25 %. Ставка девятимесячного вклада равна 21,25%.

Согласно данным Альфа-банка, его ставка на вклады до одного года снижена в диапазоне 0,5-1%.

Ранее сообщалось, на что в России рухнули цены.

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#мир
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#экономика
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Стало известно, почему золото приносило наибольший доход в 2024 году
Аналитик Калманович: золото давало лучший доход из-за нестабильного доллара
08 февраля 2025, 00:38

Фото: iStock/JONGHO SHIN

Золото приносило наибольший доход в 2024 году из-за растущего спроса мировых центробанков и нестабильного доллара, к концу первого квартала этого года его котировки могут вырасти до 3 тысяч долларов за тройскую унцию. Об этом сообщил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович, также рассказав о другом выгодном активе — облигациях федерального займа под 18%.
«Да, ставка ниже, чем предлагается по некоторым вкладам даже, но и срок действия этих бумаг встречается выше, чем по депозитам: год, несколько лет, десятки лет. Тем, кто задумывается о переводе части средств в акции и облигации, стоит помнить, что инвестиционный доход также облагается налогом, даже ОФЗ с 2021 года», — поделился аналитик в беседе с RT.
Тем временем экономист Елена Ведута прокомментировала укрепление рубля к доллару, которое наблюдается в течение последних недель. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт заявила, что происходящее удивительно, так как объективных причин для укрепления рубля нет.
«Российская экономика сейчас преимущественно ориентирована на военные цели, а курс национальной валюты обычно отражает потребительские блага, доступные на рынке. В условиях, когда покупательная способность падает из-за инфляции, рост рубля выглядит странно. <…> Скорее, мы увидим продолжение валютных маневров, в которых юань, доллар и рубль будут конкурировать, но конечным результатом станет снижение покупательной способности большинства населения», — считает она.
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#доллар
#рубль
#экономика
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#военные
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Центробанк хочет выпустить новую купюру номиналом в 1000 рублей в конце года
07 февраля 2025, 11:18

Фото: istockphoto/IUshakovsky

Новую купюру номиналом в 1000 рублей могут выпустить уже в конце текущего года, заявили в ЦБ РФ. Как стало известно ранее, на ней будет изображен теплоход «Метеор», выбранный онлайн-голосованием.
В конце прошлого года выяснилось, что ЦБ отложил ввод в оборот обновленных купюр номиналом в 10, 50 и 500 рублей до 2028 года.

В декабре Банк России информировал, что в Чечне стали пользоваться обновленными пятитысячными купюрами.

Перед этим сообщалось, на какие товары в России могут вырасти цены. Уточнялось, что они могут подскочить до 20%. Кроме того, известно, что рост связан с «дестабилизированной ситуацией с поставками».

Подробнее в нашем материале.

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#россия
#деньги
#центробанк
#новости
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Стало известно, что продукты с «честным» весом возвращаются на полки магазинов в РФ
«РГ»: продукты с «честным» весом стали возвращаться на полки магазинов в России
07 февраля 2025, 04:33

Фото: iStock/sergeyryzhov

В России производители продуктов стали реже снижать вес упаковки, а некоторые продовольственные изделия, напротив, начали увеличивать ее объем. Об этом сообщает «Российская газета». Несмотря на продолжающиеся инфляционные факторы, бизнес использует «честные» литры и килограммы как конкурентное преимущество, выделяясь на фоне тех, кто пытается обманывать с весом товара.
Согласно данным исследовательской компании NTech, практика сокращения веса упаковки при неизменной стоимости (шринкфляция) на рынке продолжается, но ее темпы замедляются.

В третьем квартале 2023 года рост составил 3,5%, тогда как через год снизился до менее чем 2%. Особенно активно этот метод используется в бакалее (почти 5%) и хлебобулочных изделия (более 4%).

Ярким примером изменения, подмеченного «РГ», является молоко. Теперь оно чаще продается в упаковках объемом 1,4 или 2 литра вместо традиционных 930 граммов. Покупатели выбирают более крупные упаковки, руководствуясь не только ценой, но и потребностями семейного потребления и экономией благодаря фактическому объему.

«Это привело к снижению темпов шринкфляции», — уточняет «Российская газета».
Ранее «Радио 1» передавало, что в 2024 году наибольшая доля фальсификата среди молочной продукции пришлась на сливочное масло. Подробнее о том, как качественное сливочное масло отличить от подделки, читайте в нашем материале.

Также россиянам привели перечень невозвратных товаров. В частности, к таковым относятся: продукты, бытовая техника и электроника, парфюм, предметы личной гигиены, белье, чулки, носки, а также животные, растения, автомобили, ювелирные изделия с драгоценными камнями, книги, мебель и мотовелотовары.

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#покупатели
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Финская компания Tikkurila Oyj продала свои лакокрасочные заводы в Петербурге
06 февраля 2025, 20:00

Фото: istockphoto/Borisenkov Andrei

Знаменитый финский производитель лакокрасочных изделий компания Tikkurila Oyj продала два своих лакокрасочных завода в Санкт-Петербурге. Владельцем 100% акций ООО «Тиккурила» стало московское АО «Смартбизнесгрупп».
«Тиккурила» управляла всем российским бизнесом известной финской корпорации, напоминает РБК. Главными активами компании как раз являлись питерские лакокрасочные заводы. Tikkurila Oyj пока не выступала с какими либо заявлениями о продаже российского бизнеса. Руководство АО «Смартбизнесгрупп» тоже пока не давало никаких комментариев по сделке. О переходе права собственности на заводы свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

АО «Смартбизнесгрупп» образовано совсем недавно — 26 сентября 2024 года. В качестве основного вида деятельности компании заявлено производство изделий из бетона для использования в строительстве. Данные об акционерах не раскрываются. Уставный капитал АО составляет 100 тысяч рублей.

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