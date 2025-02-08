В России рухнули цены на китайские авто с пробегом

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В России за год стали дешевле автомобили с пробегом от китайских брендов, цены снизились на 15-19%. К соответствующим выводам пришли аналитики «Авито Авто». Тренд на снижение стоимости, как отмечается, коснулся отдельных марок и моделей.
«Наиболее заметно уменьшилась средняя цена на автомобили с пробегом марки Changan: изменение составило 19,2%. На втором месте идет корейская марка Genesis, автомобили которой потеряли в цене 18%. Средние цены на машины Geely снизились за год на 16,5%, а Exeed — на 15,7%. Машины бренда Tank на «вторичке» упали в цене на 15%», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.Тем временем Национальный автомобильный союз направил предложение в Минфин о разработке механизма для продажи «красивых» автомобильных номеров. Как отмечает «Газета.Ru», изучившая письмо, в автосоюзе заявили об упущенных доходах России в сотни миллиардов рублей из-за отказа продавать номера с интересующими автомобилистов комбинациями букв и цифр.
«В Москве максимально возможно 511,4 тыс. запоминающихся комбинаций номеров, или 64 тыс. для каждого регионального кода. Если принять, что стоимость запоминающихся номеров в столице составляет около 200 тыс. рублей, то суммарная стоимость номеров превышает 102,2 млрд рублей. Упущенные доходы бюджета — это сотни миллиардов рублей ежегодно», — говорится в письме НАС.Читайте также:
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