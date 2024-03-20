Стало известно, насколько в России подешевели яйца с начала года

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Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 18 марта составило 4,15%. Информация следует из материалов Росстата.
Как сообщает ведомство, куриные яйца с 12 по 18 марта подешевели на 0,7%, мясо кур — на 0,17%, свинина подешевела на 0,18%. Стоимость гречневой крупы снизилась на 0,48 процентного пункта.
Говоря об увеличении цен, за этот же период увеличилась стоимость на сахар — 0,5%, говядина — 0,15%, баранина — 0,41%.
Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что стабилизации ситуации с яйцами в России может способствовать ввоз большего количества продукции в страну.
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Говоря об увеличении цен, за этот же период увеличилась стоимость на сахар — 0,5%, говядина — 0,15%, баранина — 0,41%.
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Екатерина Коршунова