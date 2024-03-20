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Стало известно, насколько в России подешевели яйца с начала года

Росстат: яйца в РФ подешевели на 4% с начала года по 18 марта
20 марта 2024, 19:37
Фото: iStock/sergeyryzhov

Фото: iStock/sergeyryzhov

Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 18 марта составило 4,15%. Информация следует из материалов Росстата.
Как сообщает ведомство, куриные яйца с 12 по 18 марта подешевели на 0,7%, мясо кур — на 0,17%, свинина подешевела на 0,18%. Стоимость гречневой крупы снизилась на 0,48 процентного пункта.

Говоря об увеличении цен, за этот же период увеличилась стоимость на сахар — 0,5%, говядина — 0,15%, баранина — 0,41%.


Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что стабилизации ситуации с яйцами в России может способствовать ввоз большего количества продукции в страну.

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#продукты
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Подмосковные бизнесмены могут пройти обучение «Лидеры производительности»
20 марта 2024, 17:54

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Подмосковных предпринимателей приглашают познакомиться с программой «Лидеры производительности». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Обучение состоится 26 марта в день открытых дверей на площадке Всероссийской академии внешней торговли.

«Образовательная программа «Лидеры производительности» — одна из системных мер поддержки бизнеса, разработанная по заказу Минэкономразвития РФ в рамках национального проекта «Производительность труда». Программа реализуется на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. Стать участниками обучающей программы подготовки могут руководители подмосковных предприятий, которые вовлечены в нацпроект», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что подать заявку на участие нужно до 25 марта на сайте мероприятия. Кроме этого, обучение проходит на бесплатной основе.

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#рф
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Посевную площадь в Подмосковье увеличат более чем на 30 тысяч га
20 марта 2024, 17:21

Фото: iStock/roman023

Более чем на 30 тысяч гектаров планируют увеличить посевную площадь в Московской области в текущем году, полевые работы начнутся в апреле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Планируется, что посевная площадь составит более 574 тысяч гектаров, что на 30 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
В министерстве также отметили, что обеспеченность посадочным материалом для посадки картофеля в Московской области уже составила 100%, семенами бобовых и зерновых, а также масличных культур — 99%, семенами для посадки овощей в открытый грунт — 83%.

Сельскохозяйственная техника Подмосковья готова к новому полевому сезону на 90%. Приобретено около 60 новых единиц техники, в том числе 14 тракторов, два комбайна для уборки зерна и два комбайна для уборки кормов, а также различные сеялки, плуги, культиваторы и пр. В полевых работах примут участие около 4 тысяч человек.

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#сельское хозяйство
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#минсельхозпрод мо
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#московская область
#подмосковье
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В Ступино построят предприятие по изготовлению инновационных систем отопления
20 марта 2024, 16:04

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

В Подмосковье запустят производство инновационных систем отопления. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Новое производство будет стоит компания «Луч Тепла» на территории городского округа Ступино.

«Объем инвестиций компании «Луч Тепла» в строительство и запуск предприятия составит около 120 млн рублей. Плановый срок ввода производственного объекта в эксплуатацию – IV квартал 2026 года. На новом предприятии планируется создать не менее 30 рабочих мест для жителей Ступино. В производстве компания планирует применять экологически чистые технологии», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Кроме этого, новое оборудование посылает колебательные импульсы молекулам углерода в воздухе, тем самым равномерно нагревая его даже в самых дальних уголках помещения,в которых чаще всего появляется сырость и плесень.

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Юрист Соловьёв: Идея о конфискации криптовалюты очень своевременна
20 марта 2024, 16:00

Фото: istockphoto.com/bizoo_n

Заслуженный юрист России Иван Соловьев поддержал создание государственной платформы по конфискации криптовалюты и отметил своевременность такой инициативы.
«Враги нашего конституционного строя полюбили этот инструмент. И теперь вместо легко отслеживаемой валюты они засылают своим агентам биткоины. Идею создать государственную платформу по конфискации криптовалюты я считаю очень своевременной — она позволит использовать накопления злоумышленников в благих целях» — пояснил в беседе с Общественной Службе Новостей Соловьев.

А юрист Алла Георгиева рекомендовала при даче денег в долг оформлять соответствующий договор или расписку.

«Я рекомендую любую сумму оформлять распиской либо договором, будь это хоть три, хоть пять тысяч рублей, чтобы имелись какие-то доказательства. В этом случае, если человеку не вернут денежные средства, он сможет взыскать их в судебном порядке», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Георгиева.

Ранее финансист Разуваев предрекал крах рынка криптовалюты после внедрения цифрового рубля.

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#накопления
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Подмосковных фермеров приглашают на конференцию по поставкам продукции в супермаркеты
20 марта 2024, 10:56

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Конференцию, посвящённую поставке натуральной продукции в сетевые магазины, проведёт для подмосковных производителей министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с новым агрегатором товаров фермерского производства, сообщает пресс-служба министерства.
«По запросу фермерского сообщества мы проводим очную сессию с новым агрегатором фермерской продукции во второй раз. Участники мероприятия смогут получить всю необходимую информацию, рекомендации, а также задать вопросы представителям агрегатора», — сказал глава министерства Владислав Мурашов.
Он также напомнил, что агрегатор сам покупает продукцию у фермеров и поставляет в магазины. При этом возможна работа с маленькими партиями товара. Кроме того, реализуется индивидуальный подход к реализации той или иной продукции.

К участию в конференции приглашаются производители мясной и молочной продукции, ягод, фруктов, овощей и полуфабрикатов. Конференция состоится 3 апреля в Доме правительства Московской области в Красногорске. Для участия необходимо пройти онлайн-регистрацию. Уточнить информацию можно по телефону: 8-498-602-30-90 (добавочный 58-707).

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#фермерские хозяйства
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#сельское хозяйство
#московская область
#подмосковье
#минсельхозпрод мо
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Оборот рынка наружной рекламы в России вырос за год на рекордные 45%
Оборот рынка наружной рекламы в России вырос в 2023 году на рекордные 45%
20 марта 2024, 05:52

Фото: iStock/ OfirPeretz

Рынок наружной рекламы в России по итогам 2023 года вырос на 45%, достигнув объема в 48,8 млрд руб. Об этом пишет РБК, ссылаясь на отчет исследовательской компании Admetrix (принадлежит единому измерителю телевизионной и интернет-аудитории Mediascope).
Такой рост стал рекордом как минимум за последние 5 лет (сведения об объеме рынка до 2019 года в исследовании отсутствуют). А вот совокупный рост за пять лет исследователи оценили в 58%.

Активнее всего в наружной рекламе выросла в сегмент digital: за минувшие пять лет он увеличился более чем в три раза и достиг 26,8 млрд руб. Таким образом, в 2023 году доля цифровой рекламы во всей «наружке» впервые превысила половину, составив 55%.

Активнее всего в «наружке» рекламируют себя девелоперы и строительные компании, на них приходится пятая часть всех бюджетов. На втором месте по доле затрат — интернет-сервисы (19%), на третьем — сегмент финансовые организации и банки (10%).

Крупнейшим рекламодателем в наружной рекламе стал «Сбер» (6,3% от всех трат на рекламу), далее следуют «Яндекс» (5,1%), Ozon (3,3%), ВТБ (2,7%) и VK (2,2%).

Лидером рынка наружной рекламы является крупнейший в России оператор Russ, которому принадлежит больше трети всех рекламных поверхностей. На втором месте — медиагруппа «Рим» с долей 8,4%. Замыкает тройку лидеров «Дизайнмастер» с 4,5%.

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ЕС продлил отмену пошлин на импорт агропродукции с Украины
ЕС продлил отмену пошлин на импорт агропродукции с Украины до 2025 года
20 марта 2024, 05:13

Фото: iStock/ vitpho

Совет Евросоюза и Европарламент достигли соглашения о продлении еще на год отмены тарифов и квот на импорт сельскохозяйственных товаров с Украины с некоторыми изменениями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕП.
Таким образом, либерализация торговли с Украиной продлена до 5 июня 2025 года.

Обновленное положение предусматривает возможность экстренного прекращения действия отмены тарифов в отношении наиболее чувствительных аграрных продуктов, среди которых куры, яйца, сахар, овес, кукуруза, все виды круп и мед. Тарифы и квоты на эти продукты будут вновь введены в действие, если объем их импорта в европейские страны превысит средний показатель за 2022-2023 годы.

Для вступления решения в силу документ должен быть официально утвержден сессией Европарламента и Советом ЕС на уровне министров, что должно быть сделано до 5 июня 2024 года.

Между Евросоюзом и Украиной с 1 января 2016 года действует соглашение о «глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли».

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#ес
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Путин призвал ФСБ помогать столкнувшимся с санкциями компаниям
20 марта 2024, 04:51

Фото: iStock/ irene_rebrova

Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании активно развиваются, несмотря на «незаконные санкции и нечестную конкуренцию», и призвал Федеральную службу безопасности (ФСБ) оказывать таким компаниям поддержку, передает «Коммерсантъ».
Глава государства обратил внимание на то, что враждебные действия против российских проектов отодвигают сроки их реализации, однако они все ранов будут выполнены.

«И конечно, ваша поддержка здесь экономике страны, нашему развитию крайне важна», — сказал Путин на заседании коллегии ФСБ.

По его словам, новые санкции требуют дополнительных мер от государства. Президент добавил, что уже обсудил с правительством планы по реализации отдельных крупных проектов.

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#фсб
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#компании
#поддержка
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Почти 20% россиян завышают ожидаемую зарплату в резюме
hh.ru: 18% россиян завышают ожидаемую зарплату в резюме
20 марта 2024, 04:33

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru провели опрос среди соискателей на тему указания своих зарплатных ожиданий в резюме. О результатах исследования аналитики рассказали «Известиями».
Выяснилось, что 60% россиян всегда прописывают в резюме желаемую заработную плату. Еще 18% респондентов отметили, что всё зависит от конкретного случая, а 22% никогда не указывают в резюме предпочтительный доход.

При этом 18% опрошенных пишут в резюме завышенную зарплату. Чаще всех завышают зарплатные ожидания IT-специалисты (26%), представители науки и образования (22%), а также маркетологи (21%).

13% соискателей ставят сумму ниже заработной платы, на которую на самом деле рассчитывают. А 3% россиян признались, что указывают зарплату по наитию.

При принятии решения о размере желаемой заработной платы соискатели чаще всего опираются на анализ рынка (67%) и на собственные потребности (61%). Реже они ориентируются на желание получать зарплату выше, чем на текущем месте работы (38%) и зарплаты ближайшего окружения (31%). И еще 3% прислушиваются к мнению друзей и родственников.

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