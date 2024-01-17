Профессор Ишевский перечислил отличия турецких яиц от российских

Фото: istockphoto/svehlik
Профессор, доктор технических наук Александр Ишевский рассказал, чем отличаются турецкие яйца от российских.
Издание «Доктор Питер» сообщает, что, по словам профессора, разницы в полезных свойствах турецких и российских яиц быть не должно.
По словам профессора, импортные яйца иногда отличаются по вкусу и цвету желтка.
Ранее сообщалось, что РФ оказалась на последнем месте в рейтинге стран с самыми дорогими куриными яйцами. Об этом сообщают аналитики сервиса GlobalProductPrices. Рейтинг составлялся, исходя из данных 82 государств.
Эксперты основывались на ценах в розничных магазинах. Средняя стоимость 12 куриных яиц в мире - 2,93 доллара (258,2 рубля). Цены в РФ оказались самыми низкими: 12 яиц стоят 1,34 доллара (примерно 118 рублей).
Читайте также:
В России яйца оказались дешевле, чем в других странах
Экономист Остапкович назвал условие стабилизации ситуации с яйцами
«ОЗК» в ближайшее время поставит в Россию крупную партию яиц из Турции
«Даже куриные, страусиные и перепелиные яйца отличаются в основном размером и количеством макро- и микроэлементов — в силу опять же своего размера. По содержанию белков, жиров они примерно одинаковые», — говорит Александр Ишевский.
«Это зависит от того, чем кормили курицу. Если же в корма добавляли вторичное рыбное сырье, что особенно касается турецких яиц, после термообработки у них может появиться рыбный привкус», —сказал профессор.Также турецкие и азербайджанские яйца порой отличаются по размеру. Разбивки по категориям у них, вероятно, не будет.
Ранее сообщалось, что РФ оказалась на последнем месте в рейтинге стран с самыми дорогими куриными яйцами. Об этом сообщают аналитики сервиса GlobalProductPrices. Рейтинг составлялся, исходя из данных 82 государств.
Эксперты основывались на ценах в розничных магазинах. Средняя стоимость 12 куриных яиц в мире - 2,93 доллара (258,2 рубля). Цены в РФ оказались самыми низкими: 12 яиц стоят 1,34 доллара (примерно 118 рублей).
Читайте также:
В России яйца оказались дешевле, чем в других странах
Экономист Остапкович назвал условие стабилизации ситуации с яйцами
«ОЗК» в ближайшее время поставит в Россию крупную партию яиц из Турции
Мария Фирсова