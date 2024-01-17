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Профессор Ишевский перечислил отличия турецких яиц от российских

Профессор Ишевский: яйца из Турции могут отличаться от российских по вкусу
17 января 2024, 13:48
Фото: istockphoto/svehlik

Фото: istockphoto/svehlik

Профессор, доктор технических наук Александр Ишевский рассказал, чем отличаются турецкие яйца от российских.
Издание «Доктор Питер» сообщает, что, по словам профессора, разницы в полезных свойствах турецких и российских яиц быть не должно.

«Даже куриные, страусиные и перепелиные яйца отличаются в основном размером и количеством макро- и микроэлементов — в силу опять же своего размера. По содержанию белков, жиров они примерно одинаковые», — говорит Александр Ишевский.

По словам профессора, импортные яйца иногда отличаются по вкусу и цвету желтка.

«Это зависит от того, чем кормили курицу. Если же в корма добавляли вторичное рыбное сырье, что особенно касается турецких яиц, после термообработки у них может появиться рыбный привкус», —сказал профессор.
Также турецкие и азербайджанские яйца порой отличаются по размеру. Разбивки по категориям у них, вероятно, не будет.

Ранее сообщалось, что РФ оказалась на последнем месте в рейтинге стран с самыми дорогими куриными яйцами. Об этом сообщают аналитики сервиса GlobalProductPrices. Рейтинг составлялся, исходя из данных 82 государств.

Эксперты основывались на ценах в розничных магазинах. Средняя стоимость 12 куриных яиц в мире - 2,93 доллара (258,2 рубля). Цены в РФ оказались самыми низкими: 12 яиц стоят 1,34 доллара (примерно 118 рублей).

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#яйца
#продукты
#новости
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«Известия»: При начислении детских пособий предлагают учитывать расходы семей на ипотеку
17 января 2024, 06:43

Фото: iStock/gopixa

В Госдуме предлагают при начислении детского пособия учитывать расходы семьи на выплату ипотеки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу думской фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
«Необходимо рассмотреть вопрос об изменении порядка начисления единого пособия для многодетных семей. Это нужно для того, чтобы расходы на ипотеку не давили на семейный бюджет и после выплаты ипотеки у родителей оставались деньги на питание и воспитание своих детей», — объяснил политик.

Многие семьи сейчас действительно имеют ипотечные займы, которые является основной нагрузкой на семейный бюджет. Помимо этого, при назначении пособия не учитываются случаи, когда семья оказалась в трудной жизненной ситуации, если один или оба родителя лишились места работы не по своей вине.

О необходимости оперативно установить статус многодетной семьи заявил российский лидер Владимир Путин, во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам главы Российской Федерации, необходимо чётко проработать меры по защите материнства и детства, что требуется для возрождения традиций многодетной семьи. Президент поручил оперативно установить статус многодетной семьи и указать все полагающиеся льготы.

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#госдума
#сергей миронов
#расходы
#ипотека
#пособия
#дети
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В Москве исчезли квартиры стоимостью до 5 млн рублей
16 января 2024, 19:46

Фото: istockphoto/Madhourse

В Москве почти не осталось квартир, которые бы стоили менее 5 млн рублей.
«Интерфакс», ссылаясь на аналитиков «Циан», сообщает, что на январь 2024 года по такой цене в Москве выставлено примерно 40 лотов. Это обычно студии-апартаменты площадью не более 25 кв. м у МКАД или далеко за его пределами.

Полноценное вторичное жилье в данном ценовом диапазоне в столице исчезло. Об этом сообщают специалисты.

Более дешевые варианты могут уже не быть полноценными квартирами, а долями в квартирах, мини-студии и апартаменты, которые сформировались во время реконструкции жилых домов и гостиниц.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%, заявил глава ведомства Антон Силуанов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Руководитель комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Ирина Киселева рассказала в эфире «Радио 1», что некоторые банки уже начали повышать первоначальный взнос по льготным ставкам до 50%.

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#квартира
#жильё
#новости
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Кинолог Малиновский: При встрече со стаей собак надо вести себя как хищник
16 января 2024, 15:04

Фото: istockphoto.com/WiktorD

Кинолог Александр Малиновский отметил, что при встрече со стаей бродячих собак человеку лучше вести себя уверенно и спокойно.
А вот убегать в таких ситуациях не нужно.

По возможности специалист рекомендовал прижаться к стене, прикрыться рюкзаком или сумкой для большей безопасности. Кроме этого, можно имитировать бросок камня в сторону животных, чтобы отпугнуть их. Также лучше позвать на помощь.

«Если у вас есть перцовый баллончик, то это будет дополнительным плюсом, но не гарантией того, что вы сможете защититься. Надо вести себя максимально уверенно. Это очень трудно, но это будет плюсом. Можно попытаться имитировать, что вы поднимаете камень и пытаетесь его бросить. То есть вы должны повести себя как хищник, а не как добыча», — добавил в беседе с RT Малиновский.

Он заметил, что вообще необходимо стараться обходить стороной те места, где потенциально могут водиться бездомные собаки.

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#собаки
#помощь
#кинолог
#животные
#безопасность
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Техэксперт Соколов рекомендовал прогревать авто 4 раза в день при сильном морозе
15 января 2024, 15:47

Фото: istockphoto.com/LucaLorenzelli

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов заявил, что при экстремальных морозах двигатель автомобиля рекомендуется прогревать 4 раза в день.
«Двигатель должен нагреться до рабочей температуры 90 °С. Если коробка автоматическая, можно несколько минут попереключать передачи, чтобы масло в коробке стало более текучим. Время прогрева обычно составляет около 5-10 мин. Если это не помогло, надо отключить печку, магнитолу, подогрев стёкол и сидений. Включаем и выключаем ближний и дальний свет в течение 20-30 секунд», — прокомментировал в беседе с RT Соколов.

При механической коробке передач необходимо несколько раз нажать на педаль сцепления перед запуском двигателя.

Такие рекомендации, отметил специалист, касаются даже тех автомобилистов, кто зимой редко использует авто. Таким людям прогревать машину следует хотя бы периодически.

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#авто
#рекомендации
#зима
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Автоэксперт Логинов рассказал о главной проблеме китайских автомобилей в морозы
13 января 2024, 13:51

Фото: istockphoto/Dmitrii Guldin

Во время эксплуатации автомобилей из Китая зимой их владельцы зачастую жалуются на жидкокристаллические мониторы.
Об этом kp.ru рассказал автоэксперт Сергей Логинов.

«У кого-то монитор вообще не загорается или мерцает, у кого-то выскакивают посторонние символы — в общем пользоваться им невозможно. А в современных китайских машинах все завязано на дисплее — и обогрев автомобиля, и подогрев сидений. То есть ехать можно, но абсолютно без комфорта», —объяснил Сергей Логинов.
На морозе китайские машины заводятся без труда. У большинства автомобилей новые аккумуляторы и хорошие силовые агрегаты европейских компаний.

По словам директора ГК «Орехово-АвтоЦентр» Ильи Титова, продажи автомобилей из Китая в российских дилерских центрах снизились на 60% с октября. Сразу после резкого поднятия ключевой ставки ЦБ. Покупать автомобиль в кредит под 20% годовых покупателям совсем не выгодно. В таких условиях рациональнее пользоваться каршерингом или такси.

Китайские автомобильные производители в 2024 году собираются продать на российском рынке почти 1,2 млн новых легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы пожаловалась на свою китайскую машину, которая не выдержала новогоднего мороза.
«МК» пишет, что москвичка пожаловалась на плохое качество своей машины китайского бренда, которая перестала работать в условиях морозов.В социальных сетях распространилось видео, которое сняла женщина. Она показала свой автомобиль и отвалившуюся от него важную деталь.

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#машины
#зима
#автомобиль
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Автоэксперт Сажин рекомендовал обращаться в суд при попадании в яму на дороге
12 января 2024, 19:51

Фото: istockphoto.com/andreygonchar

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что при попадании в яму на дороге и получении поломки автомобиля можно обратиться в суд для возмещения ущерба.
Однако для начала следует вызвать ДПС для фиксации происшествия.

«Они оформят постановление, с которым нужно будет обратиться в компанию, которая обслуживает данный участок дороги, в судебном порядке. Если в добровольном они не захотят возместить ущерб», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

При этом, он напомнил, что также рекомендуется убедится, что на участке дороги с ямами не стояли какие-либо предупреждающие знаки о неровности дорожного полотна.

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В России яйца оказались дешевле, чем в других странах
12 января 2024, 18:08

Фото: istockphoto/Watcharin panyawutso

РФ оказалась на последнем месте в рейтинге стран с самыми дорогими куриными яйцами.
Об этом сообщают аналитики сервиса GlobalProductPrices. Рейтинг составлялся, исходя из данных 82 государств. Эксперты основывались на ценах в розничных магазинах.

Средняя стоимость 12 куриных яиц в мире - 2,93 доллара (258,2 рубля). Цены в РФ оказались самыми низкими: 12 яиц стоят 1,34 доллара (примерно 118 рублей).

Самые дорогие яйца оказались в Новой Зеландии. Там они стоят 6,98 доллара.

В топ-5 стран с самым дорогими яйцами попали Швейцария, Норвегия, Уругвай, а также Швеция. США на 29 месте в рейтинге. Германия расположилась на 42 месте.

По данным сервиса Numbeo, рейтинг с самыми дорогими яйцами выглядит иначе: лидером стала Швейцария (7,06 доллара за 12 штук). Далее следует Новая Зеландия, потом Дания (4,49 доллара).

В списке из 97 государств РФ на 92 месте с показателем в 1,2 доллара. Наиболее дешевые яйца в Нигерии (1,14 доллара), Пакистане (1,11 доллара), а также Индии (0,95 доллара).

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#яйца
#россия
#продукты
#мир
#новости
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Автоэксперт Колодочкин раскрыл оптимальный пробег для замены масла в машине
Автоэксперт Колодочкин: Оптимальный пробег для замены — 5-7 км пробега
12 января 2024, 17:20

Фото: istockphoto.com/Ensup

Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин отметил, что оптимально заменять машинное масло необходимо каждые 5-7 км пробега.
Он отметил, что при таком условии мотор прослужит долго.

«Бывалые автовладельцы, привыкшие ко всему, вообще меняют масло каждые 5-7 тыс. км. И это оптимальный вариант, чтобы мотор прослужил долго. Но при такой частой замене ни в коем случае нельзя покупать самое дешевое и плохое масло в расчете на то, что через несколько тысяч километров его все равно придется сливать», — прояснил в беседе с Газета.ру Колодочкин.

Однако, при не столь больших нагрузках на автомобиль и его редком использовании допускается замена машинного масла каждые 15 км пробега.

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#автомобиль
#масло
#рекомендации
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Аналитик предсказал рост цен на гречку из-за дефицита
Аналитик Федяков: гречка подорожает в 2024 году из-за дефицита
12 января 2024, 11:14

Фото: IStock/Olena Vasylieva

По последним данным Росстата, в ноябре 2023 года средние потребительские цены на гречку (ядрицу) в России сократились на 22,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув уровня 88,8 рубля за килограмм.
По словам генерального директора информационно-аналитического агентства «infoline» Ивана Федякова, это произошло из-за увеличения объёмов производства на фоне роста цен на крупу в 2021 году. В эфире «Радио 1» эксперт подчеркнул, что сегодняшнее снижение стоимости снова приведёт к росту уже в этом году.
«Динамика циклична как с точки зрения объемов производства, так и с точки зрения цен. Мы видели серьёзный рост цен в сезоне 2021-2022 годов. Тогда цены выросли, и производители начали выпускать больше продукции, из-за чего в 2023 году мы видели лучшие показатели урожая. Объём производства надавил на цены, из-за чего они сейчас снизились. Всё повторится с точностью наоборот в 2024-2025 году, когда производители поймут, что выращивать гречку не так выгодно, они будут меньше её засеивать, будет меньше производства, и цены опять пойдут вверх, так как спрос будет недостаточно хорошо удовлетворен», — отметил Федяков.
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#цены
#спрос
#производители
#гречка
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