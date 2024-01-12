В России яйца оказались дешевле, чем в других странах

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РФ оказалась на последнем месте в рейтинге стран с самыми дорогими куриными яйцами.
Об этом сообщают аналитики сервиса GlobalProductPrices. Рейтинг составлялся, исходя из данных 82 государств. Эксперты основывались на ценах в розничных магазинах.
Средняя стоимость 12 куриных яиц в мире - 2,93 доллара (258,2 рубля). Цены в РФ оказались самыми низкими: 12 яиц стоят 1,34 доллара (примерно 118 рублей).
Самые дорогие яйца оказались в Новой Зеландии. Там они стоят 6,98 доллара.
В топ-5 стран с самым дорогими яйцами попали Швейцария, Норвегия, Уругвай, а также Швеция. США на 29 месте в рейтинге. Германия расположилась на 42 месте.
По данным сервиса Numbeo, рейтинг с самыми дорогими яйцами выглядит иначе: лидером стала Швейцария (7,06 доллара за 12 штук). Далее следует Новая Зеландия, потом Дания (4,49 доллара).
В списке из 97 государств РФ на 92 месте с показателем в 1,2 доллара. Наиболее дешевые яйца в Нигерии (1,14 доллара), Пакистане (1,11 доллара), а также Индии (0,95 доллара).
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Средняя стоимость 12 куриных яиц в мире - 2,93 доллара (258,2 рубля). Цены в РФ оказались самыми низкими: 12 яиц стоят 1,34 доллара (примерно 118 рублей).
В топ-5 стран с самым дорогими яйцами попали Швейцария, Норвегия, Уругвай, а также Швеция. США на 29 месте в рейтинге. Германия расположилась на 42 месте.
По данным сервиса Numbeo, рейтинг с самыми дорогими яйцами выглядит иначе: лидером стала Швейцария (7,06 доллара за 12 штук). Далее следует Новая Зеландия, потом Дания (4,49 доллара).
В списке из 97 государств РФ на 92 месте с показателем в 1,2 доллара. Наиболее дешевые яйца в Нигерии (1,14 доллара), Пакистане (1,11 доллара), а также Индии (0,95 доллара).
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Мария Фирсова