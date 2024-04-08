Стало известно, насколько зарплаты москвичей отличаются от доходов жителей регионов

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Разница в средних зарплатах между субъектами России достигла 4,4 раза по итогам 2023 года, следует из данных Росстата.
Отмечается, что годом ранее этот показатель составлял 4,3 раза.
По данным ведомства, самые высокие средние доходы зафиксированы в Чукотском (158 тыс. рублей) и Ямало-Ненецком (145 тыс. рублей) автономных округах. Следом идёт Москва со средней зарплатой в 136 тысяч рублей.
Самые минимальные показатели отмечены в Ингушетии (36 тыс. рублей) и Чечне (37 тысяч рублей).
Максимальный прирост за прошлый год наблюдался в Курганской области (+21%), Чувашии (+20,9%) и республике Марий Эл (+19,5%).
В целом по России средняя зарплата в 2023 году составила 73,7 тысяч рублей, что на 14,1% выше показателей 2022 года в номинальном выражении и на 7,8% - в реальном.
Самые максимальные зарплаты зафиксированы в отраслях добычи нефти и газа (180 тыс. рублей в месяц), финансов и страхования (169 тыс. рублей) и в производстве табачных изделий (140 тыс. рублей).
Данные Минтруда гласят, что наибольший рост доходов (более 20%) отмечен в производстве одежды, кожи и изделий из кожи, компьютерной техники, электронных, оптических и готовых металлических изделий, электрического оборудования и автомобилей.
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По данным ведомства, самые высокие средние доходы зафиксированы в Чукотском (158 тыс. рублей) и Ямало-Ненецком (145 тыс. рублей) автономных округах. Следом идёт Москва со средней зарплатой в 136 тысяч рублей.
Самые минимальные показатели отмечены в Ингушетии (36 тыс. рублей) и Чечне (37 тысяч рублей).
Максимальный прирост за прошлый год наблюдался в Курганской области (+21%), Чувашии (+20,9%) и республике Марий Эл (+19,5%).
В целом по России средняя зарплата в 2023 году составила 73,7 тысяч рублей, что на 14,1% выше показателей 2022 года в номинальном выражении и на 7,8% - в реальном.
Самые максимальные зарплаты зафиксированы в отраслях добычи нефти и газа (180 тыс. рублей в месяц), финансов и страхования (169 тыс. рублей) и в производстве табачных изделий (140 тыс. рублей).
Данные Минтруда гласят, что наибольший рост доходов (более 20%) отмечен в производстве одежды, кожи и изделий из кожи, компьютерной техники, электронных, оптических и готовых металлических изделий, электрического оборудования и автомобилей.
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Анастасия Чинкова