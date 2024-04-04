Названы специальности с самым высоким ростом зарплат в I квартале 2024 года

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В I квартале 2024 года произошёл значительный рост заработных плат у некоторых категорий специалистов.
Так, самый большой прирост наблюдается у работников склада, сообщили «Радио 1» в «Авито Работе». В частности, речь идёт о стикеровщиках, которые занимаются проведением учёта товаров путём оклеивания их стикерами или сканирования штрих-кодов. Их средний доход за I квартал текущего года вырос в два раза – с 29 929 рублей до 60 798 рублей в месяц.
Следом за ними идут сортировщики, зарплаты которых выросли почти вдвое – с 52 498 рублей до 100 971 рубля в месяц.
Замыкает пятёрку лидеров по динамике роста зарплат специальность кладовщика. Их зарплата выросла на 22%, достигнув средних 64 642 рублей.
На финальном, десятом месте рейтинга расположились пекари, чья зарплата в текущем квартале составляет 39 254 рубля, поднявшись на 12%.
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Следом за ними идут сортировщики, зарплаты которых выросли почти вдвое – с 52 498 рублей до 100 971 рубля в месяц.
«Значительный рост зарплатных предложений у работников склада в России за I квартал 2024 года является важным индикатором динамичного развития сферы складской логистики и электронной торговли. Работодатели испытывают острый дефицит сотрудников и готовы привлекать кандидатов из других сфер и профессий более привлекательными заработными платами», – объяснил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Александр Сампетов.Также выросли зарплаты промоутеров. По сравнению с последним кварталом прошлого года их доходы с 48 326 рублей добрались до отметки в 69 230 рублей в месяц.
Замыкает пятёрку лидеров по динамике роста зарплат специальность кладовщика. Их зарплата выросла на 22%, достигнув средних 64 642 рублей.
На финальном, десятом месте рейтинга расположились пекари, чья зарплата в текущем квартале составляет 39 254 рубля, поднявшись на 12%.
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Анастасия Чинкова