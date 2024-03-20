США и Турция договорились о новой системе соблюдения антироссийских санкций

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США и Турция договорились, что Вашингтон будет уведомлять Анкару, прежде чем вводить санкции против местных компаний, которые подозреваются в обходе ограничений в отношении России. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.
Отмечается, что раньше компании, которые работали или предположительно работали с Россией, попадали под санкции США без запроса Турции о проведении расследования. Однако сейчас страны договорились о новой системе, получившей название «схемы гармонизации санкций». Исходя из неё, США будут уведомлять Турцию о таких компаниях и будут дожидаться информации, которую турецкая сторона предоставит по данному вопросу.
Только после проведения Турцией внутреннего расследования и оглашения результатов, США уже смогут принимать необходимые меры.
Турция неоднократно заявляла, что не присоединяется к односторонним антироссийским санкциям, но, в то же время, не позволяет обходить их.
Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что США активно «терроризируют» турецкий бизнес, который сотрудничает с Россией, а такое давление на компании противоречит нормам межгосударственного общения.
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Только после проведения Турцией внутреннего расследования и оглашения результатов, США уже смогут принимать необходимые меры.
Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что США активно «терроризируют» турецкий бизнес, который сотрудничает с Россией, а такое давление на компании противоречит нормам межгосударственного общения.
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Анастасия Чинкова