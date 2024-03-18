Глава МИД Турции не ожидает окончания конфликта на Украине в 2024 году

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Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что в течение 2024 года не стоит ожидать урегулирования кризиса на Украине, да и на 2025 год можно питать лишь робкие надежды. Свое мнение министр озвучил в эфире телеканала CNN Türk, передает ТАСС.
Турецкий политик аргументировал свою позицию тем, что конфликт еще больше разгорается, уже ведутся разговоры о применении ядерного оружия. Фидан считает, что в российско-украинский кризис могут быть втянуты государства Восточной и Центральной Европы. Он также подчеркнул, что Европа с каждым днем все больше и больше начинает осознавать те риски, которые ей грозят от всего происходящего.
При этом Фидан решительно подчеркнул, что Турция никогда не поддержит планы Европы свести под предлогом конфликта на Украине счеты с Россией, реализовать таким образом свои военные стратегии. Глава внешнеполитического ведомства охарактеризовал Анкару как участника театра дипломатических действий, который в равной степени имеет влияние на обе стороны конфликта и, в то же время, может учитывать интересы обеих держав при мирном урегулировании ситуации.
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«Идет боксерский поединок, который всем очень дорого обходится», — позволил себе такое сравнение глава МИД Турции.
«Конечно, мы отвергаем оккупацию, поддерживаем территориальную целостность Украины», — сказал министр в эфире телеканала CNN Turk.
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Мария Федоровцева