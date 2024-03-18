Глава МИД Турции не ожидает окончания конфликта на Украине в 2024 году

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что в течение 2024 года не стоит ожидать урегулирования кризиса на Украине, да и на 2025 год можно питать лишь робкие надежды. Свое мнение министр озвучил в эфире телеканала CNN Türk, передает ТАСС.