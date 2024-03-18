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Глава МИД Турции не ожидает окончания конфликта на Украине в 2024 году

Глава МИД Фидан: Турция не ожидает окончания конфликта на Украине в этом году
18 марта 2024, 22:53
Фото: iStock/naumoid

Фото: iStock/naumoid

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассказал, что в течение 2024 года не стоит ожидать урегулирования кризиса на Украине, да и на 2025 год можно питать лишь робкие надежды. Свое мнение министр озвучил в эфире телеканала CNN Türk, передает ТАСС.
Турецкий политик аргументировал свою позицию тем, что конфликт еще больше разгорается, уже ведутся разговоры о применении ядерного оружия. Фидан считает, что в российско-украинский кризис могут быть втянуты государства Восточной и Центральной Европы. Он также подчеркнул, что Европа с каждым днем все больше и больше начинает осознавать те риски, которые ей грозят от всего происходящего.

«Идет боксерский поединок, который всем очень дорого обходится», — позволил себе такое сравнение глава МИД Турции.

При этом Фидан решительно подчеркнул, что Турция никогда не поддержит планы Европы свести под предлогом конфликта на Украине счеты с Россией, реализовать таким образом свои военные стратегии. Глава внешнеполитического ведомства охарактеризовал Анкару как участника театра дипломатических действий, который в равной степени имеет влияние на обе стороны конфликта и, в то же время, может учитывать интересы обеих держав при мирном урегулировании ситуации.

«Конечно, мы отвергаем оккупацию, поддерживаем территориальную целостность Украины», — сказал министр в эфире телеканала CNN Turk.

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#украина
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Politico: Китай пригрозил бойкотировать мирные переговоры по Украине без России
18 марта 2024, 22:38

Фото: iStock/btgbtg

Китай может отказаться от участия в возможных мирных переговорах по Украине, если на обсуждение не станут приглашать Россию. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на чиновников.
В ходе недавнего европейского турне спецпредставитель Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй высказывал такую же точку зрения.

Ожидается, что мирные переговоры могут состоятся в Швейцарии. Пекин поддержит «своевременный созыв мирной конференции [по Украине] с равным участием всех сторон», в числе которых обязательно должны присутствовать представители Российской Федерации. Китай выступает за планомерное урегулирование российско-украинского конфликта.

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#китай
#россия
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Генерал ВСУ Романенко подверг критике Зеленского за глупость на фронте
18 марта 2024, 22:21

Фото: iStock/Irina Piskova

Бывший генерал Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко высказал критику в адрес президента Владимира Зеленского и его команды, об этом он рассказал в комментарии на YouTube-канале Politeka Online.
Согласно заявлениям военного, политическое руководство Украины допустило серьезную ошибку, не прислушавшись к мнениям командующих ВСУ о переходе к стратегической обороне в июне-июле прошлого года. Вместо этого была предпринята не увенчавшаяся успехом попытка наступления по четырем направлениям.

Романенко утверждает, что именно эти действия привели к потере стратегической инициативы, сильному истощению уровня боеспособности украинской армии, людским потерям и потерям техническим.

«И теперь мы пожинаем последствия, выполняя задачи в тяжелых условиях стратегической оборонительной операции», — изложил свою позицию бывший замначальника Генштаба.
Романенко считает, что сейчас ВСУ удерживают оборону под постоянным давлением ВС РФ. При этом планирование боевых действий в армии Украины основывается не на профессионализме, а на «героизме личного состава», что приводит к значительным потерям в числе солдат.

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#всу
#украина
#армия
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Эксперт раскрыл возможные параметры санитарной зоны на Украине
Кошкин: санитарная зона на Украине может углубиться на сотни километров
18 марта 2024, 18:28

Фото: iStock/Nzpn

Российский президент Владимир Путин ясно указал Западу, что поставки более дальнобойного вооружения на Украину могут привести к расширению санитарной зоны на территории России.
К такому выводу пришел представитель Ассоциации военных политологов и заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Если говорить о ракетах Storm Shadow с дальностью поражения до 300 километров, это одна глубина буферной зоны. Но если Берлин решится на поставку крылатых ракет Taurus с дальностью до 500 километров, то последствия будут очевидны», — подчеркнул Кошкин в интервью для «Абзаца».
Специалист объяснил, что у России имеется множество мер безопасности, включая углубление санитарной зоны. Параметры этой зоны будут определены экспертами.

Ранее Владимир Путин предупредил о возможном расширении буферной зоны в связи с активными обстрелами украинскими войсками приграничных регионов России. Глава государства отметил, что решение об углублении зоны будет принято, если оно будет считаться целесообразным.

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Аналитик Меркурис: После истощения сил ПВО удары по Украине станут массовыми
18 марта 2024, 18:23

Фото: istockphoto/e-crow

Запасы ракет для систем противовоздушной обороны Украины постепенно сокращается. После того, как средства ПВО ВСУ полностью истощатся, ничто не помешает российской ракетной артиллерии наносить массовые удары по стратегическим объектам Киева.
Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube. Он считает, что на фоне сообщений об истощении запасов ракет у сил противовоздушной обороны Украины, ВСУ к концу марта будет вынуждены начать экономить боеприпасы. Это развяжет руки российским ракетчикам и операторам беспилотников. Они будут наносить всё больше и больше ударов по объектам ВСУ, а украинцы ничего не смогут этому противопоставить.

Ранее западные и украинские СМИ признавали, что российские войска успешно уничтожают системы ПВО ВСУ, в том числе американские ЗРК Patriot. Предполагается, что таким образом армия России готовит большое наступление.

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Российский боец ударом дрона поразил ДРГ противника — видео
Минобороны РФ: Оператор российского FPV-дрона нанёс удар по украинской ДРГ
18 марта 2024, 17:56

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Российские военные нанесли удар дроном по украинской ДРГ, которые хотели выдвинуться к российской границе из Лукашовки. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Согласно сообщению, ВС РФ заметили в северной части населенного пункта Лукашовка движение ДРГ ВСУ. Диверсанты собирались на боевой машине пехоты выдвинуться в сторону России, чтобы организовать очередную провокацию.

«Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до 8 человек убитыми и ранеными», — уточнили в Минобороны.

При этом в ведомстве добавили, что механик-водитель боевой машины пехоты ВСУ сразу после удара уехал с места погрузки диверсантов, бросив раненых сослуживцев.

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Россия наносит ракетные удары по Украине с помощью спутниковых снимков США
The Atlantic: ВС РФ могут бить по Украине, используя спутниковые снимки США
18 марта 2024, 17:34

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Россия использует американские снимки со спутников для нанесения ракетных ударов по Украине. Об этом пишет The Atlantic, ссылаясь украинского военного.
Согласно сообщению, спутник делает снимки какого-то места, а потом туда прилетает российская ракета. При этом порой спутник делает повторный снимок. Предполагается, что это происходит для уточнения степени нанесённого ущерба.

«Количество совпадений, когда за изображениями следуют удары, слишком велико, чтобы быть случайным», — говорит источник издания.

После проведённого расследования, издание подобную тенденцию подтвердило. Уточняется, что перед тем, как нанести ракетный удар, запрашиваются снимки военных объектов Украины.

Согласно материалу, в Минобороны Украины полагают, что Россия имеет возможность купить спутниковые снимки через сторонние компании. При этом подчёркивается, что сделать это намного, чем кажется.

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Словения присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины
Минобороны Словении поддержало инициативу по закупке боеприпасов для Украины
18 марта 2024, 17:33

Фото: istockphoto.com/DC_Colombia

Министерство обороны Словении присоединилось к инициативе Чехии по приобретению боеприпасов для Украины.
Об этом 18 марта заявило Словенское агентство STA.

По сообщению ведомства, Словения выразила поддержку инициативе президента Чехии Петра Павела о закупке снарядов для Украины в обход Евросоюза. Первые поставки ожидаются уже в июне.

В министерстве обороны заявили, что правительство выделит один миллион евро на эти цели. Однако подробности о закупках боеприпасов не разглашаются из-за их секретного характера.

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#поставки
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ВСУ признали тяжелую ситуацию в Часов Яре
Военный ВСУ Овчаренко: ситуация в Часове Яре ухудшается с каждым днем
18 марта 2024, 17:18

Фото: iStock/Jakub Laichter

Офицер спецназа ВСУ Виталий Овчаренко заявил, что ситуация в городе Часов Яр в ДНР, который еще находится под контролем Украины, плохая и ухудшается с каждым днем. Слова украинского бойца британская газета Times.
«Ситуация там очень плохая и ухудшается с каждым днем», — пожаловался Овчаренко.

В конце февраля спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш признал, что армия России продвигается в сторону Часов Яра и готовится наступать на город. По его словам, бои уже идут в селах Ивановское и Богдановка. Он также добавил, что российские силы стягивают дополнительные резервы на данном направлении, а также активно применяют авиацию, дроны и артиллерию.

1 марта советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что армия России взяла под огневой контроль часть дороги снабжения у Часов Яра.

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На Украине признали чувствительность ударов ВС РФ по ВСУ
Генерал в отставке Кривонос: ВС РФ наносят чувствительные удары по ВСУ
18 марта 2024, 17:07

Фото: iStock/vadimrysev

Армия России наносит чувствительные удары по позициям ВСУ, уничтожая американские ЗРК Patriot, живую силу и другое вооружение. Об этом заявил генерал украинских войск в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой».
«Убитая инициатива привела к тому, что мы теряем те же Patriot. Когда начинаем разбираться, почему враг в Patriot попал, почему они, стояли, оказывается, ждали команды на движение», — рассказал Кривонос.

По его словам, армия России владеет мощной радиотехнической, радиоэлектронной и космической разведкой, которая оперативно вычисляет позиции ВСУ и боевой техники.

Кривонос отметил, что за минувшую неделю ВС РФ нанесли чувствительные удары по позициям ВСУ. Он считает, что украинскому командованию в этой связи необходимо наращивать мобильность и быстроту принятия решений.

13 марта в Минобороны РФ сообщили, что российские военные в Харьковской области поразили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot производства США.

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