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Министр обороны Германии Борис Писториус планирует закупить 35 танков Leopardo 2A8 для усиления немецкой военной бригады в Литве. О планах министра обороны Германии стало известно газете Welt.
По словам неназванных источников, заявка на покупку боевых машин была направлена в бюджетный комитет немецкого парламента. Условия рассмотрения заявки не уточняются.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Германии по строительству военной базы в Литве. По словам Пескова, это намерение немецкого правительства является эскалацией напряженности и очагом опасности для России.
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Александр Климов