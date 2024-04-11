Зеленский раскритиковал США за медленную передачу вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Соединенные Штаты за медленную передачу Киеву истребителей F-16 и ракет ATACMS, сообщает Politico со ссылкой на интервью медиахолдинг Axel Springer.
Украинский лидер расстроен тем, что так «быстро США разрешают украинским вооруженным силам использовать истребители F-16 и поставляемые американцами ракеты ATACMS»
Зеленский также выразил свое разочарование отказом канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus.
Ранее Зеленский сообщил о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) относительного нового контрнаступления, а также попытки уничтожения Крымского моста. Он заявил, что армия планирует атаковать мосты и военные аэродромы с оружием.
Читайте также:
Зеленский впервые заговорил о возможности обсуждения «мирного плана» с Россией
«Крепкий план»: Рогов высмеял слова Зеленского о новом контрнаступлении
Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост
Зеленский также выразил свое разочарование отказом канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus.
«Я просто не понимаю логики, стоящей за этим, когда, например, у одного из наших партнеров есть оружие, в котором Украина нуждается сегодня, чтобы выжить», – посетовал украинский президент.
Ранее Зеленский сообщил о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) относительного нового контрнаступления, а также попытки уничтожения Крымского моста. Он заявил, что армия планирует атаковать мосты и военные аэродромы с оружием.
Читайте также:
Зеленский впервые заговорил о возможности обсуждения «мирного плана» с Россией
«Крепкий план»: Рогов высмеял слова Зеленского о новом контрнаступлении
Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост
Александр Климов