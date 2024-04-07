Украина попросила НАТО зарезервировать Киеву место до конца боевых действий

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Глава постоянной делегации Украины в парламенте НАТО и депутат Верховной Рады Егор Чернев призвал Североатлантический альянс закрепить место Киева в НАТО до окончания конфликта, передает издание «Эспрессо».
«Мы понимаем, что можем стать членами НАТО только после окончания, но зарезервировать этот 33-й стул за нами в принципе наши партнеры могли бы», – сказал нардеп.
По его словам, Североатлантический альянс покажет свою слабость, если не сделает следующий шаг к членству республики на саммите в Вашингтоне.
Также депутат прокомментировал инициативу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о создании фонда военной помощи Украине в размере 100 миллиардов долларов. Он назвал это позитивным сигналом и отметил, что это создаст устойчивый механизм поддержки Киева, который не будет зависеть от смены режимов в странах-участницах. Однако депутат считает, что предложенная сумма не так уж велика.
Ранее обозреватель американского журнала American Conservative Сумантра Майтра заявил, что директор Госдепартамента США Энтони Блинкен обманул главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, пообещав ему, что Украина вступит в НАТО. По словам Майтры, и Европа, и США знают, что Киев не станет членом альянса.
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Александр Климов