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Штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы будет располагаться в городе Миккели, Финляндия. Об этом сообщила газета IltaLehti со ссылкой на источники.
Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам подтвердил газете, что командный центр расположат в Финляндии. Центр будет создан в 140 км от российской границы.
Ранее «Радио 1» со ссылкой на «Царьград» сообщало о намерении НАТО разместить элитные отряды НАТО во Львове и Киеве.
Незадолго до этого посол в США Анатолий Антонов заявил, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для российской стороны.
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«Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать», – отметил он.
Ранее «Радио 1» со ссылкой на «Царьград» сообщало о намерении НАТО разместить элитные отряды НАТО во Львове и Киеве.
Незадолго до этого посол в США Анатолий Антонов заявил, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для российской стороны.
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Александр Климов