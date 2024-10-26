G7 намерены усилить давление на третьи страны за сотрудничество с Россией

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Страны G7 намерены усилить давление на финансовые организации из третьих стран за сотрудничество с Россией. Соответствующее заявление распространили главы минфинов и управляющих центральными банками «Большой семерки» после совместного заседания. Также отмечается, что компании из стран «Группы семи» не будут участвовать в обходе санкций Россией.
«Мы намерены активизировать наши усилия по предотвращению поддержки финансовыми организациями уклонения Россией от наших санкций, особенно в третьих странах, и продолжения взаимодействия с частным сектором», — говорится в сообщении.В заявлении также указано, что страны G7 будут мешать России обходить санкции ради покупки товаров двойного назначения для последующего их использования в военном секторе.
Ранее лидеры стран «Большой семерки» согласовали детали предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов. При этом обслуживаться сам займ будет за счет замороженных суверенных активов России.
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