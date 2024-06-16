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Стало известно о пяти категориях россиян, которые смогут меньше платить за ЖКХ

16 июня 2024, 03:18
Фото: iStock/alexialex

Фото: iStock/alexialex

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Моисеев заявил, что с 1 июля некоторые россияне будут освобождены от банковских комиссий, что сделает оплату ЖКХ дешевле, передает «Прайм».
Льготы будут касаться пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны, граждан в возрасте от 18 лет и старше из многодетных семей, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Юрист напомнил, что в апреле 2024 года Правительство приняло распоряжение № 1059-р, которое определило перечень льготников. Моисеев отметил, что эти категории россиян также освобождаются от штрафов за несвоевременную выплату зарплаты.



Ранее эксперт по экономике ЖКХ Сергей Репечук заявил, что россияне не могут отказаться от оплаты содержания жилья, но могут сэкономить на некоторых жилищно-коммунальных услугах. По словам эксперта, расходы в основном зависят от поведения людей и их потребительских привычек.

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#инвалиды
#ветераны
#великая отечественная война
#льготы
#штрафы
#жкх
Россиян предупредили о новом механизме мошенников с цифровым рублем
16 июня 2024, 02:01

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники разработали новую схему, связанную с цифровым рублем. Злоумышленники, начавшие рассылать россиянам сообщения от имени Центрального банка РФ, утверждают, что наличный и безналичный рубль стал «устаревшим форматом» и его необходимо заменить на цифровую валюту, передает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».
«Для этого необходимо перевести деньги на некий спецсчет, и желательно срочно. Если не поступить так, как говорят аферисты, то деньги на банковской карте человека просто "сгорят"», – говорится в публикации.

Министерство внутренних дел (МВД) предупреждает, что цифровые рубли не отменяют наличные или безналичные деньги, а предложения обменять деньги или перевести их на «безопасный счет» могут исходить только от недоброжелателей.

Ранее Центр цифровой экспертизы Роскачества сообщил, что в сезон отпусков мошенники разрабатывают новые приемы обмана россиян при продаже авиабилетов.

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#цифровизация
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#мвд
#полиция
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«Место для богатых»: сколько стоит попить кофе в швейцарском Бюргенштоке
Местные жители не берут кофе там, где пройдет конференция по Украине: дорого
15 июня 2024, 15:55

Фото: istockphoto/BrilliantEye

Швейцарцы пожаловались на дорогой кофе на курорте Бюргеншток, где состоится конференция по Украине, пишет РИА Новости. По мнению жителей города Штанс, Бюргеншток создан для богатых и туристов. Простые люди даже не останавливаются в курортном отеле из-за его дороговизны.
«Кофе там стоит семь франков (почти 700 рублей — Прим. ред.), зачем останавливаться там? Это место создано для богатых и туристов», – сказал 50-летний Стефан со своим 20-летним сыном.

По словам 60-летнего выходца из Португалии Жозе, в 80-е годы он, работая поваром в Бюргенштоке в течение шести лет, видел здесь много богачей и знаменитостей. В особенности мужчина отметил американцев. Для местных же, по словам Жозе, курорт очень дорогой.

«Даже я после всех этих лет больше не возвращаюсь туда», – сказал мужчина.

Конференция по Украине будет проходить в швейцарском Бюргенштоке до 16 июня.

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#украина
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Казахстан до конца текущего года экспортирует в ФРГ свыше миллиона тонн нефти
15 июня 2024, 13:10

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию. До конца года в ФРГ будет экспортировано свыше одного миллиона тонн «чёрного золота».
Информация об этом опубликована в пресс-релизе АО НК «КазМунайГаз». Сообщается, что председатель правления компании Асхат Хасенов провёл в Астане встречу с генеральным директором компании Karachaganak Petroleum Operating B.V. (КПО) Марко Марсили. На ней обсуждались вопросы экспорта карачаганакской нефти в условиях повышенного спроса на казахстанские углеводороды в Западной Европе.

Отмечалось, что за пять месяцев текущего года фактический объём экспорта нефти из Казахстана в Германию составил порядка 500 тысяч тонн. По прогнозам к концу года объём поставок превысит один миллион тонн.

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#нефть
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Ряду россиян анонсировали повышение пенсий с 1 июля
Доцент Усова: повышенные пенсии получат уволившиеся в июне работающие пенсионеры
15 июня 2024, 06:09

Фото: iStock/Oleg Elkov

Доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Наталья Усова объяснила, каких категорий граждан коснется повышение пенсий с 1 июля, передает РИА Новости.
Усова сообщила, что сумма выплат увеличится для работающих пенсионеров, вышедших на пенсию в июне.

Эксперт объяснил, каким категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсию
Эксперт объяснил, каким категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсию

«С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдет с учетом коэффициентов, изменившихся за период их работы», – отметила она.

Кроме того, будут увеличены выплаты тем, кто достиг 80-летнего возраста, и россиянам, получившим первую группу инвалидности. Перерасчет будет производиться автоматически.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам. С такой инициативой президент выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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#россия
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Центробанк планирует выявлять конфликты интересов через НПФ
ЦБ РФ с 1 января 2025 года планирует обязать НПФ выявлять конфликты интересов
15 июня 2024, 04:04

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выявлять и регулировать конфликты интересов с 1 января 2025 года, говорится на сайте Центробанка.
Регулятор подготовил проект требований по защите интересов вкладчиков и застрахованных лиц. В документе определены правила выявления конфликта интересов и описаны конкретные ситуации, в которых он может возникнуть.

Центробанк будет требовать от НПФ предотвращать такие ситуации и фиксировать соответствующую информацию.

По мнению регулятора, разработанные требования аналогичны тем, которые применяются к профессиональным участникам и инвестиционным менеджерам.

Проект был вынесен на общественное обсуждение, Банк России принимает замечания и предложения до 28 июня текущего года.

Ранее регулятор сообщал, что средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках с наибольшим объемом депозитов в начале июня резко выросла и достигла 15,69 процента годовых.

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#россия
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Подмосковных предпринимателей научат вести бизнес в Бразилии
14 июня 2024, 22:46

Фото: Istockphoto / anyaberkut

Представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья приглашают на бесплатный вебинар «Бразилия для профессионалов: Стратегии и возможности для бизнеса». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Предпринимателям расскажут о ведении бизнеса в одной из самых перспективных стран Латинской Америки. Участники вебинара узнают, как успешно открыть дело, каковы стратегии выхода на рынок, какие культурные и правовые особенности нужно учитывать. Спикером выступит основатель и СЕО Trade Partners Brazil Александр Шевченко», – уточнили в министерстве.
Вебинар пройдёт в онлайн-формате 18 июня с 15 до 16 часов. Предварительно зарегистрироваться нужно до 18 июня на сайте.

Ссылка на подключение к вебинару придёт на электронную почту.

Организатором мероприятия выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

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На предприятии под Подольском будут производить 11 тысяч тонн кофе в год
14 июня 2024, 22:31

Фото: Istockphoto / YakobchukOlena

В деревне Коледино Подольского городского округа будут производить кофейную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора, сотрудники которого провели профилактический визит на стройплощадку комплекса.
«В рамках первого этапа строительства возводят необходимую инфраструктуру. Готовность уже достигла 70%. Завершить этап планируют в третьем квартале этого года. После этого начнется возведение корпуса по производству кофейной продукции, мощность которого составит 45,7 тонн в сутки», – рассказали в ведомстве.
Суммарная площадь застройки составит около 18 тыс. кв. м. Завершить строительство корпуса планируют в первом квартале 2027 года. Предприятие полного цикла будет выпускать более 11 тысяч тонн кофейной продукции для торговых сетей Подмосковья и других регионов. В проект привлечено порядка 1,5 млрд инвестиций. С вводом комплекса в эксплуатацию на производстве появится 200 рабочих мест.

Реализацию проекта сопровождает Центр содействия строительству при правительстве Московской области.

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G7 потребовала от РФ выплатить Украине почти полтриллиона долларов
14 июня 2024, 18:19

Фото:istockphoto/bennymarty

Ущерб в 486 миллиардов долларов нанесенный Украине должна выплатить Россия. Об этом говорится в заявлении стран «Большой семерки» (G7). Уточняется, что активы РФ на Западе будут заморожены до прекращения конфликта в Донбассе с последующей выплатой указанной суммы киевскому режиму.
Подобные заявления уже делались в феврале текущего года, когда «Группа семи» хотела еще больше ограничить российскую прибыль от продажи энергоносителей. G7 собиралась ужесточить режим контроля и соблюдения ограничений ценника на черное золото. Кроме того, страны-участницы блока пригрозили ограничениями тем, кто помогает России незаконно перевозить нефть РФ.

В «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

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#санкции
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Финансист Коган раскрыл, угрожают ли санкции против Мосбиржи счетам россиян
Финансист Коган заявил об отсутствии угроз для счетов россиян
14 июня 2024, 17:52

Фото: iStock/Sergey Nazarov

Финансист Высшей школы экономики Евгений Коган заявил о том, что американские санкции против Мосбиржи не станут угрозой для валютных счетов россиян.
«Доллар на фьючерсных торгах сейчас слабеет, рубль укрепляется. На фьючерсах в моменте торги идут ниже, чем 88. То есть рубль укрепился почти на 1,5-2 рубля. Поэтому бежать и покупать доллары, пользуясь тем, что они слабеют — это ещё понятно. Но бежать и покупать доллар по любой цене —сейчас обменники и банки выставили цены совершенно непотребные — глупо», — приводит Pravda.Ru слова Когана со ссылкой на NewsInfo.Ru.

Ранее аналитик Анатолий Трифонов предположил, что курс доллара на следующей неделе будет на уровне 95,5 руб. Причиной такой ситуации он назвал панический спрос россиян на валюту.

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