Стало известно о пяти категориях россиян, которые смогут меньше платить за ЖКХ

Фото: iStock/alexialex
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Моисеев заявил, что с 1 июля некоторые россияне будут освобождены от банковских комиссий, что сделает оплату ЖКХ дешевле, передает «Прайм».
Льготы будут касаться пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны, граждан в возрасте от 18 лет и старше из многодетных семей, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Юрист напомнил, что в апреле 2024 года Правительство приняло распоряжение № 1059-р, которое определило перечень льготников. Моисеев отметил, что эти категории россиян также освобождаются от штрафов за несвоевременную выплату зарплаты.
Ранее эксперт по экономике ЖКХ Сергей Репечук заявил, что россияне не могут отказаться от оплаты содержания жилья, но могут сэкономить на некоторых жилищно-коммунальных услугах. По словам эксперта, расходы в основном зависят от поведения людей и их потребительских привычек.
Читайте также:
На замминистра ЖКХ Ставрополья завели дело из-за квартир для сирот
Россиянам рассказали, где больше всего вырастут тарифы ЖКХ
Депутат ГД Разворотнева: Как добиться перерасчёта за услуги ЖКХ
Юрист напомнил, что в апреле 2024 года Правительство приняло распоряжение № 1059-р, которое определило перечень льготников. Моисеев отметил, что эти категории россиян также освобождаются от штрафов за несвоевременную выплату зарплаты.
Ранее эксперт по экономике ЖКХ Сергей Репечук заявил, что россияне не могут отказаться от оплаты содержания жилья, но могут сэкономить на некоторых жилищно-коммунальных услугах. По словам эксперта, расходы в основном зависят от поведения людей и их потребительских привычек.
Читайте также:
На замминистра ЖКХ Ставрополья завели дело из-за квартир для сирот
Россиянам рассказали, где больше всего вырастут тарифы ЖКХ
Депутат ГД Разворотнева: Как добиться перерасчёта за услуги ЖКХ
Александр Климов