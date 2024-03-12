Депутат ГД Разворотнева: Как добиться перерасчёта за услуги ЖКХ

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Низкое качество коммунальных услуг может быть законным основанием не платить за них. Более подробно в эфире «Радио 1» объяснила ситуацию зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ, запмпред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.
На самом деле, возможностей для перерасчёта не так много. Коммунальные услуги можно пересчитать, если они предоставляются ненадлежащим способом, то есть некачественно. Все критерии качества коммунальных услуг обозначены в постановлении правительства № 354. Какие перерывы являются допустимыми? Если воды нет больше четырёх часов в день или больше восьми часов в течение месяца, то можно требовать перерасчёта.
Очень важно составить акт, напомнила Разворотнева. Например, в квартире нет тепла. Ваше обращение в аварийно-диспетчерскую службу – это первый шаг. Из аварийно-диспетчерской службы должен приехать представитель, который вместе с УК, произведя соответствующие замеры, подтвердит или не подтвердит, что услуга предоставлялась некачественно. Если никто не приезжает, то акт можно составить с двумя соседями. Такие акты тоже принимаются к рассмотрению судом. Но для этого нужно самому правильно сделать измерения. Помните, нормативная температура в квартире должна быть не ниже +18С, а в угловых квартирах – не ниже +21С. Ставьте табуретку в центр комнаты и фиксируйте с соседями температуру. Почитайте, как составлять такой акт, его можно сопроводить фото и видео файлами.
Второй нормативный акт, это документ, который должен подтвердить, что УК у вас в квартире произвела работы и теперь температура достигает нормативных значений. Пока нет второго акта, УК обязана производить вам перерасчёт. Для этого необходимо обратиться в суд, предоставить ваши документы, свидетельские показания соседей, фото и видеосъёмку.
Можно пересчитать стоимость и за жилищные услуги. Если вы считаете, что ваша управляющая компания плохо работает, то можно пересчитать стоимость неоказанных услуг или оказанных не в полном объёме. Но для этого в доме должен быть активный совет многоквартирного дома, который будет подписывать акты с управляющей компанией.
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«Но перерасчёт не так велик. Там выходит 0,15% от суммы, которую люди платят за услуги. И, наверное, эти нормы нужно менять, потому что это издевательство», - рассказала депутат.
Второй нормативный акт, это документ, который должен подтвердить, что УК у вас в квартире произвела работы и теперь температура достигает нормативных значений. Пока нет второго акта, УК обязана производить вам перерасчёт. Для этого необходимо обратиться в суд, предоставить ваши документы, свидетельские показания соседей, фото и видеосъёмку.
Можно пересчитать стоимость и за жилищные услуги. Если вы считаете, что ваша управляющая компания плохо работает, то можно пересчитать стоимость неоказанных услуг или оказанных не в полном объёме. Но для этого в доме должен быть активный совет многоквартирного дома, который будет подписывать акты с управляющей компанией.
«Дело в том, что управляющие компании не стремятся подписывать такие акты. Поэтому до суда доходят только самые стойкие», — рассказала в эфире Светлана Разворотнева.Депутат поделилась ещё одним способом. Можно общаться с управляющей компанией по почте. Отправить письмо о составлении требования, сохраните себе копию письма и чек отправки заказного письма. Если и после этого никто не придёт, то нужно идти в прокуратуру.
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Сергей Калугин