Стало известно о расколе внутри Евросоюза из-за Путина

Фото: Официальный сайт Кремля
Внутри Европейского союза случился раскол из-за разногласий в вопросе присутствия на инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает Spiegel. Так, Франция, Венгрия и Словакия планируют отправить своих представителей на церемонию, чтобы сохранить связь с Россией, рассказали изданию несколько дипломатов из Евросоюза.
При этом другие страны, в том числе и Германия настроены скептически и не собираются присутствовать на церемонии. Ранее представитель МИД ФРГ в достаточно жесткой форме заявила, что страна «не собирается принимать участие в этом мероприятии».
Незадолго до этого сообщалось, что Франция хочет отправить на инаугурацию президента России Владимира Путина своего посла в Москве Пьера Леви.
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При этом другие страны, в том числе и Германия настроены скептически и не собираются присутствовать на церемонии. Ранее представитель МИД ФРГ в достаточно жесткой форме заявила, что страна «не собирается принимать участие в этом мероприятии».
Незадолго до этого сообщалось, что Франция хочет отправить на инаугурацию президента России Владимира Путина своего посла в Москве Пьера Леви.
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Алёна Самарева