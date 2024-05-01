«Популярнее всех вместе взятых»: В США признали статус Путина перед западными политиками

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Российский лидер Владимир Путин является самым популярным мировым политиком, с таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для Dialogue Works.
«Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца вместе взятых», — прокомментировал ситуацию Джонсон.
Американский эксперт также подчеркнул, что Запад сильно просчитался, решив, что санкции заставят мировое сообщество отвернуться от Владимира Путина.
Западные политики абсолютно оторваны от реальности, если не могут признать статус и популярность главы российского государства, заключил бывший аналитик ЦРУ.
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Евгения Парфентьева