В Госдуме заявили о попытках создать негативный фон вокруг инаугурации Путина

Фото: istockphoto/Fotokot197
В настоящее время фиксируются попытки неправительственных организаций и СМИ из недружественных стран, а также иноагентов, создать негативный фон вокруг инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина.
Об этом заявил глава Комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарёв. Он сообщил, что ранее геополитические противники России не сумели повлиять на волеизъявление граждан в ходе президентских выборов, а теперь решили показать «якобы недовольных россиян из числа беглых иноагентов и оппозиционеров и находящихся на содержании Запада журналистов».
Пискарёв также сообщил о планирующихся акциях протеста у посольств России в странах Евросоюза и НАТО. По информации комиссии, активистам раздаются заранее подготовленные листовки и плакаты с антироссийскими лозунгами. Председатель комиссии подчеркнул, что никакого влияния на ситуацию в стране эти «флешмобы» оказать не могут. Инаугурация президента пройдёт при полной поддержке граждан, которые сделали свой выбор в пользу сильной России и сильного президента, заключил Пискарёв.
Читайте также:
Анонсирована прямая трансляция инаугурации Путина
Песков раскрыл нюансы о церемонии инаугурации Путина
Названа дата инаугурации президента России
Александр Бойцов