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Президент Венесуэлы назвал Путина одним из величайших мировых лидеров

07 мая 2024, 08:57
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро назвал Владимира Путина одним из величайших мировых лидеров, пишет РИА Новости.
По его словам, Владимир Путин вывел современную Россию на уровень новой сверхдержавы. Так Мадуро прокомментировал его предстоящую инаугурацию на пост президента РФ.

Венесуэльский президент добавил, что после распада, дезинтеграции и масштабного конфликта при развале Советского Союза в 1991 году Владимир Путин в рекордно короткие сроки перепозиционировал и воссоединил страну.



По словам Мадуро, Путин «вывел ее на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития».

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#венесуэла
#россия
#владимир путин
Израиль установил контроль над частью КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом
07 мая 2024, 08:36

Фото: iStock/e-crow

Израиль установил контроль над палестинской частью КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. Об этом информирует телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что движение пассажирского транспорта и доставка гуманитарной помощи в Газу через КПП «Рафах» остановлены. По данным издания Haaretz, армия Израиля уничтожила минимум двадцать боевиков палестинского движения ХАМАС и уничтожила ряд подземных туннелей, которые были ими задействованы.

Ранее сообщалось, что Бельгия инициировала обсуждение в Евросоюзе торговых санкций против Израиля.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
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#армия
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Это вынужденная мера: Посол в США Антонов о ядерных учениях РФ
07 мая 2024, 08:09

Фото: iStock/vadimrysev

Объявленные Минобороны РФ учения ядерных сил — это вынужденный ответ на агрессивную политику Запада, с таким заявлением выступил российский посол в США Анатолий Антонов, его цитирует РИА Новости.
«Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику «коллективного Запада», создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан», — объяснил Антонов.

Дипломат напомнил, что Соединённые Штаты продолжают поставлять киевскому режиму всё более мощное оружие, которое Украина использует для убийства русских людей и для ударов по российским регионам.

Антонов строго подчеркнул, что у Запада не получится играть в эту жестокую игру в одностороннем порядке.

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#сша
#ядерное оружие
#россия
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В КНР призывают остановить разрастание конфликта на Украине
07 мая 2024, 08:00

Фото: iStock/Sky_Blue

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй призвал предотвратить разрастание украинского конфликта, пишет РИА Новости.
Как отметил дипломат, с начала действия режима специальной военной операции прошло уже больше двух лет. По его словам, эскалация на Украине затягивается, поэтому главной задачей является восстановление мира.

Он подчеркнул, что Китай придерживался объективной и беспристрастной позиции по вопросу кризиса и регулярно предлагает мирные инициативы.

Ханьхуэй добавил, что сегодня, чтобы остановить разрастание конфликта и его выход из-под контроля, все стороны должны прилагать общие усилия к скорейшему восстановлению мира.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин назвал условия, при которых государство поддержит мирную конференцию по Украине. В первую очередь он призвал все стороны возобновить диалог.

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#китай
#украина
#спецоперация
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Шольц спасовал: Пушков высмеял встречу Макрона с Си Цзиньпином
Пушков: Шольц не стал участвовать в «спектакле» Макрона на встрече с главой КНР
07 мая 2024, 06:55

Фото: РИА Новости / Ирина Калашникова

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал принимать участие в «ярмарке тщеславия», которую устроил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Париж председателя Китая Си Цзиньпина. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
«Макрон, претендующий на роль лидера Европы, не может сделать ни шагу без ЕС и его руководства, не говоря уже о США», — написал Пушков в Телеграм-канале.
Как утверждает сенатор, французский лидер «притащил на встречу» с главой КНР руководителя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую «в Пекине недолюбливают за ее настырность». При этом Макрон хотел почувствовать «поувереннее» и намекнуть на то, что за ним «стоит вся Европа».

Пушков отметил, что французский президент звал Шольца, но он отказался «участвовать в макроновской ярмарке тщеславия».

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин рассержено отреагировал на критику Запада за связи с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#европа
#ес
#макрон
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#пушков
#олаф шольц
#китай
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Всех на учет: Полковник бундесвера сделал неожиданное заявление
Полковник ФРГ призвал поставить на учет всех пригодных к службе
07 мая 2024, 05:53

Фото: istock / huettenhoelscher

Бундесверу необходимо дать возможность поставить на учет всех пригодных к военной службе. Об этом сообщил глава союза военнослужащих ФРГ полковник Андре Вюстнер в ходе дебатов на телеканале ARD.
Как считает Вюстнер, у обязательного воинского призыва есть много преимуществ. Чтобы его вести, нужно обоснование в области политики безопасности, что якобы «имеется на данный момент».

Военнослужащий поддержал запущенную главой Минобороны Германии Борисом Писториусом реорганизацию бундесвера и добавил, что для выполнения задач нужно обеспечить его личным составом.

Полковник отметил, что Бундесвер должен получить возможность собирать информацию обо всех гражданах, способных к военной службе.

«Я вижу, что в вопросе комплектования личных составов нынешних планов недостаточно, даже с учетом резерва», — заявил Вюстнер.
Напомним, всеобщая воинская обязанность в Германии отменили с 1 июля 2011 года.

Ранее сообщалось, что записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#учёт
#фрг
#минобороны
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Илон Маск назвал рецепт катастрофы для США
Илон Маск назвал нелегальную иммиграцию «рецептом катастрофы» для США
07 мая 2024, 05:10

Фото: istock / Stadtratte

Попадание в Соединенные Штаты огромного числа нелегальных мигрантов является «рецептом катастрофы» для государства. С таким мнением выступил американский предприниматель Илон Маск в ходе выступления на конференции в Институте Майкла Милкена, которая проходит в городе Лос-Анджелес.
«Иммиграция огромного числа непроверенных людей — это рецепт катастрофы. Я за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы», — заявил Маск.
Бизнесмен охарактеризовал легальную иммиграцию в США как «кафкианский, долгий, странный процесс».

Он добавил, что самостоятельно побывал на границе, чтобы понять, что там происходит. Он назвал возможность «просто перемахнуть» южную границу «безумием».

Ранее Маск предупредил о высоком риске обесценивания доллара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#безопасность
#предприниматель
#бизнесмен
#илон маск
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Си Цзиньпина рассердили требования Запада по России
NYT: Си Цзиньпин рассержено отреагировал на критику Запада за связи с Россией
07 мая 2024, 04:55

Фото: сайт Кремля

Попытка президента Франции Эммануэля Макрона убедить председателя КНР Си Цзиньпина надавить на Россию в вопросе Украины ни к чему не привела. Глава КРН «рассержено» отреагировал на критику Запада из-за сотрудничества с Москвой. Об этом пишет The New York Times.
Авторы материала отмечают, что во время переговоров в Париже лидеры поддержали призыв к «олимпийскому перемирию», но «конкретного прогресса по вопросу оказания давления на Россию со стороны Пекина не последовало».

Си Цзиньпин решительно выступил против критики его государства за ее тесные отношения с Россией. Он заявил, что выступает против того, чтобы кризис использовали с целью перекладывания ответственности на третьи страны, чтобы очернить их репутацию и инициировать новую холодную войну.

Китайский лидер подчеркнул, что КНР не стоял у истоков украинского кризиса и не является одной из его сторон.

«Сердитое замечание, по-видимому, было адресовано главным образом Соединенным Штатам, которые считают, что Китай, помимо покупки огромных объемов российской нефти и газа, продолжает помогать (в конфликте — прим. Ред.) Москве», — сказано в статье.
Ранее сообщалось, что Китай поддержит мирную конференцию, если её признают и Россия, и Украина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#отношения
#лидер
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«Еще жестче»: В Германии высказались о ядерных учениях в России
Корреспондент N-TV: ядерными учениями РФ предупреждает союзников Украины
07 мая 2024, 03:51

Фото: istock / Gerasimov174

Объявленные Россией учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия является предостережением для западных союзников Украины. Такое мнение озвучил корреспондент немецкого телеканала N-TV в Москве Райнер Мунц.
«Потому что, вероятно, предстоит российское наступление. И хочется показать Западу, если вы отреагируете еще жестче, например, войсками (отправкой на Украину. — ред.), как предложил президент Франции, то тогда мы можем использовать тактическое ядерное оружие. Это сейчас будет отрабатываться. Это надо показать Западу», — заявил журналист.
До этого европейские политики резко высказались о конфликте на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военнослужащих на Украину в случае прорыва линии фронта российскими войсками и если от Киева поступит соответствующая просьба.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов украинских войск по территории России британским оружием.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин исключил радиационное поражение экологии от учения РФ с ТЯО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#журналист
#президент
#учения
#мид
#ядерное ядерное оружие
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Президент Кубы сообщил о начале визита в Россию
Президент Кубы Диас-Канель Бермудес сообщил, что начинает рабочий визит в РФ
07 мая 2024, 03:02

Фото: istock / btgbtg

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил о начале официального визита в Российскую Федерацию. Об этом кубинский лидер написал в социальной сети X.
«Сограждане, начинаем рабочий визит в Россию, чтобы обсудить приоритетные темы двусторонней повестки дня после переизбрания Владимира Путина президентом РФ», — написал президент.
Диас-Канель отметил, что визит проходит в рамках в рамках 64-й годовщины восстановления дипломатических отношений между странами и 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Известно, что ​политик намеревается посетить парад Победы в Москве 9 мая.

До этого шведский европарламентарий Сара Хыйтэдаль заявила, что в Европейской комиссии не стоит оставлять без внимания на укрепление взаимоотношений между Кубой и Россией, о котором заявил президент республики Диас-Канель, особенно на фоне украинского конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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