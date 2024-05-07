Президент Венесуэлы назвал Путина одним из величайших мировых лидеров

Фото: сайт Кремля
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро назвал Владимира Путина одним из величайших мировых лидеров, пишет РИА Новости.
По его словам, Владимир Путин вывел современную Россию на уровень новой сверхдержавы. Так Мадуро прокомментировал его предстоящую инаугурацию на пост президента РФ.
Венесуэльский президент добавил, что после распада, дезинтеграции и масштабного конфликта при развале Советского Союза в 1991 году Владимир Путин в рекордно короткие сроки перепозиционировал и воссоединил страну.
По словам Мадуро, Путин «вывел ее на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития».
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Венесуэльский президент добавил, что после распада, дезинтеграции и масштабного конфликта при развале Советского Союза в 1991 году Владимир Путин в рекордно короткие сроки перепозиционировал и воссоединил страну.
По словам Мадуро, Путин «вывел ее на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития».
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Алёна Самарева