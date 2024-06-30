Стало известно о расширении семейной ипотеки до нескольких категорий россиян

Фото: istockphoto/fizkes
На семейную ипотеку под шесть процентов, кроме российских граждан с детьми до шести лет, смогут подать жители малых городов, регионов с низким уровнем строительства и те, кто желает построить собственное жилье независимо от возраста наследников, передает газета «Известия» со ссылкой на Министерство строительства.
В ведомстве отметили, что для некоторых категорий россиян семейные ипотечные кредиты будут расширены с 1 июля. Ожидается, что в программу войдут Псковская, Брянская, Нижегородская, Омская, Томская, Саратовская области, а также другие населенные пункты, относящиеся к малым городам, сообщается в материале издания.
Эксперты считают, что расширение программы будет происходить в основном за счет заемщиков из субъектов Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что семейные ипотечные кредиты выгодны жителями таких городов, как Воронеж, Пермь, Волгоград, Челябинск и Санкт-Петербург. При этом погашение такой ипотеки затруднительно людям, проживающим в Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре.
Читайте также:
Плавающие ставки по кредитам населению ограничат осенью
Ипотеки и кредиты: эксперт предупредил россиян о новых схемах мошенничества
Набиуллина раскрыла, кто в России берёт ипотеку
Эксперты считают, что расширение программы будет происходить в основном за счет заемщиков из субъектов Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что семейные ипотечные кредиты выгодны жителями таких городов, как Воронеж, Пермь, Волгоград, Челябинск и Санкт-Петербург. При этом погашение такой ипотеки затруднительно людям, проживающим в Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре.
Читайте также:
Плавающие ставки по кредитам населению ограничат осенью
Ипотеки и кредиты: эксперт предупредил россиян о новых схемах мошенничества
Набиуллина раскрыла, кто в России берёт ипотеку
Александр Климов