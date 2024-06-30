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Стало известно о расширении семейной ипотеки до нескольких категорий россиян

«Известия»: семейную ипотеку под 6% расширят на нескольких категорий россиян
30 июня 2024, 01:27
Фото: istockphoto/fizkes

Фото: istockphoto/fizkes

На семейную ипотеку под шесть процентов, кроме российских граждан с детьми до шести лет, смогут подать жители малых городов, регионов с низким уровнем строительства и те, кто желает построить собственное жилье независимо от возраста наследников, передает газета «Известия» со ссылкой на Министерство строительства.
В ведомстве отметили, что для некоторых категорий россиян семейные ипотечные кредиты будут расширены с 1 июля. Ожидается, что в программу войдут Псковская, Брянская, Нижегородская, Омская, Томская, Саратовская области, а также другие населенные пункты, относящиеся к малым городам, сообщается в материале издания.

Эксперты считают, что расширение программы будет происходить в основном за счет заемщиков из субъектов Российской Федерации.



Ранее сообщалось, что семейные ипотечные кредиты выгодны жителями таких городов, как Воронеж, Пермь, Волгоград, Челябинск и Санкт-Петербург. При этом погашение такой ипотеки затруднительно людям, проживающим в Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

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В США заявили о скором снятии санкций с России
Инвестор Роджерс: санкции США против РФ скоро отменят
29 июня 2024, 06:32

Фото: iStock/syahrir maulana

Антироссийские санкции США, включая недавно введеный пакет, направленный против биржевой инфраструктуры РФ, имеют краткосрочный эффект и будут сняты позже, заявил в интервью для РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.
«Я выучил из истории, что санкции обычно не имеют значительного эффекта, кроме как в коротком периоде», — объяснил собеседник агентства, отвечая на вопрос о новых ограничениях Вашингтона.

Прежде сообщалось о принятии Евросоюзом 14-го пакета санкций. О том, кто из физических и юридических лиц дополнил список и какие сферы затронули ограничения читайте в материале «Радио 1».

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#евросоюз
#экономика
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Миллер рассказал, когда Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай
Миллер: после 2027 года Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай
28 июня 2024, 18:40

Фото: iStock/NiseriN

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную мощность РФ станет крупнейшим поставщиком природного газа в Китай. Слова Миллера публикует Telegram-канал холдинга.
Уточняется, что ежегодная мощность «дальневосточного» направления оценивается в десять миллиардов кубометров газа. Оно будет пролегать по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск и Хулинь.

По словам Миллера, в следующем году ожидается, что объемы экспорта по данному маршруту достигнут проектного «потолка» в тридцать восемь миллиардов кубометров.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ ориентируется на мировые тенденции, а не на политические конъюнктуры. По словам Путина, на Востоке формируются новые центры экономического роста, где основной потребитель покупает газ, нефть и уголь.

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#рф
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ФССП изъяла у Ходорковского* 117 объектов имущества
INTERFAX.RU: у Ходорковского изъяли имущество, счета и уставной капитал
28 июня 2024, 16:42

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

ФССП взыскала 117 объектов имущества, порядка $3 млн, 7 млн рублей, а также уставной капитал юрлица, принадлежащих экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* и бывшему руководителю МЕНАТЕПа Платону Лебедеву в счет погашения их долгов по приговору суда. Об этом сообщает INTERFAX.RU.
Из указанного имущества 35 объектов является недвижимым и 85 движимым, 100% капитала его компании, а также имущественные права должников на общую сумму 947,5 млн рублей.

Общая сумма задолженности Ходорковского* и Лебедева по солидарной ответственности составляет 17,3 млрд рублей в пользу РФ. Ранее в отношении бизнесменов возбудила иск ФНС по делу о мошенничестве и неуплате налогов.

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*признан в РФ иноагентом
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В подмосковных МФЦ появятся услуги Сбера для бизнеса
28 июня 2024, 15:36

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Соглашение о сотрудничестве подписали МФЦ Московской области и «Среднерусский банк» Сбера, теперь в подмосковных офисах «Мои документы» предприниматели смогут открыть банковский счёт и подать заявку на эквайринг — подключение безналичной оплаты товаров и услуг, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«В офисах МФЦ Московской области мы оказываем ряд услуг для бизнеса. Сотрудничество с одним из крупнейших банков России помогает нам развивать это направление и оказывать услуги комплексно. Например, в наших офисах можно не просто зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, но также открыть счет и подать заявку на торговый эквайринг. И все это можно сделать за одно посещение», — отметила директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
Помимо расширения перечня услуг МФЦ, стороны также договорились обмениваться опытом работы с заявителями и развивать клиентоцентричный подход.

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#московская область
#подмосковье
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Польша может арестовать платежи в адрес Газпрома
Reuters: в Польше счета Газпрома находятся под угрозой ареста
28 июня 2024, 10:38

Фото: IStock/MikeMareen

Крупнейшая польская энергетическая компания Orlen предупредила три газовые компании из Венгрии, Словакии и Австрии, импортирующие российский газ, что их платежи «Газпрому» могут попасть под арест, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
По информации издательства, Orlen пошла на такие меры с целью компенсировать убытки, которые Польша понесла в связи с прекращением поставок российского газа в страну в 2022 году.

Крупнейшим импортером российского газа из перечисленных стран является Венгрия. Польша направила иск в отношении ее энергетической компании MVM CEEnergy на $350 млн для обеспечения «долга» Газпрома.

В MVM CEEnergy заявили, что арест платежей ее компании поставит под угрозу энергоснабжение Венгрии.

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#рф
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Компания из Подмосковья стала лидером в производстве спортивного оборудования
27 июня 2024, 16:37

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковная компания стала лучшим производителем спортивного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Компания «КЕНГУРУ.ПРО» получила Национальную премию «Спорт и Россия» в номинации «Лучший производитель спортивного оборудования».

«Наличие качественных, безопасных и сертифицированных спортивных площадок в каждом дворе, парке и сквере — лучший мотиватор для занятий спортом. На сегодняшний день в Москве и области установлено более 6 тысяч площадок „КЕНГУРУ.ПРО“. Наше оборудование можно найти в более чем 60 странах мира. Мы можем дать старт насыщению наших регионов качественным спортивным оборудованием. Если и другие крупные производители будут стремиться к этому, то вместе мы сможем осуществить рывок в спортивное будущее», — отметил гендиректор компании «КЕНГУРУ.ПРО» Дмитрий Зайченко.

Компания открыла уже завод по производству спортивных площадок для воркаута, паркура, панна-футбола, баскетбольных и боксёрских стоек, а также теннисных столов.

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#производители
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Стало известно, сколько студентов хотят открыть своё дело, а сколько работать по найму
27 июня 2024, 16:29

Фото: Istockphoto / fpphotobank

37% студентов предпочли бы построить карьеру бизнесменов, а 33% хотели бы стать наёмными работниками. Таковы результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob.
«37% студентов видят себя на пике карьеры бизнесменами, причём молодые люди и девушки в равной степени. 33% студентов намереваются строить карьеру в найме. В основном на это ориентированы юноши – 36% против 30% среди девушек. Ещё 30% опрошенных затруднились с ответом», – говорится в исследовании, с которым ознакомилось RT.
По данным аналитиков, каждый 10-й студент утверждает, что у него есть опыт ведения собственного бизнеса. При этом, как правило, речь идёт о заработке своими силами без правового оформления статуса предпринимателя.

В опросе в общей сложности приняли участие 1 тыс. респондентов.

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#опрос
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В Электроуглях достроили склад под сырьё для лакокрасочных аэрозолей
27 июня 2024, 13:11

Фото: Istockphoto / fpphotobank

Строительство склада для хранения порядка 120 тысяч тонн сырья для производства лакокрасочный аэрозолей завершилось в городе Электроугли Богородского городского округа, сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили объект и выдали заключение о соответствии постройки проектной документации, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь склада составляет около 336 квадратных метров, там расположено 13 подземных резервуаров для сырья, которое используют при производстве аэрозольных лаков и красок. Всего здесь можно будет хранить 119,4 тыс. тонн сырья», — говорится в сообщении.
При проверке объекта инспекторы областного Главгосстройнадзора уделили особое внимание организации пожарной безопасности. Все системы оповещения работают исправно, гидранты установлены.

Теперь застройщик может начать оформлять разрешение на ввод склада в эксплуатацию.

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#электроугли
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#главгосстройнадзор мо
#строительство
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Взялись за «бесплатные» кредиты: Раскрыто, что будет с любимых банковским сервисом
Солдатенкова: покупатели ничего не потеряют от регулирования рынка рассрочки
27 июня 2024, 06:20

Фото: istock / Thx4Stock

Контроль за рынком рассрочки, который стремится ввести Центробанк, сократит число пользователей подобных сервисов. Проиграют банки и платежные системы, которые имели с этого доход, а покупатели — выиграют. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова в беседе с «Прайм».
Солдатенкова напомнила, что до этого покупки в рассрочку не входили в расчет предельной долговой нагрузки. Так как этот показатель в настоящее время имеет ценность для банковского андеррайтинга, регулятор принял решение избавиться от недоработки.

«Сейчас, независимо от того, взимается с покупателя комиссия за рассрочку либо она бесплатна для него, другие кредиторы не видят это обременение и, следовательно, не могут корректно учитывать размер реальной финансовой нагрузки потенциального заемщика», — отметила эксперт.
Покупателям эти меры пойдут на пользу — не все из них обладают достаточной финансовой грамотностью, чтобы понять, что речь идет об обычном займе. Продавцы и посредники, которые предоставляют услуги рассрочки, потеряют из-за снижения оборотов и маржинальности, но совсем в историю эти сервисы не уйдут, подытожила аналитик.

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