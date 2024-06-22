Плавающие ставки по кредитам населению ограничат осенью

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Закон, ограничивающий использование плавающей ставки по кредитам для населения, подписал российский президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Закон вступает в силу с сентября текущего года и коснется займов любого вида. Таким образом не важно, кто «дает» деньги: банки, микрофинансовая организация или физлицо.
Согласно документу, сумма, взятая в кредит с плавающей ставкой, зависит от среднемесячной номинальной зарплаты по стране. Если кредит потребительский, то сумма должна равняться тысяче средних зарплат в месяц. Ограничения по ставке или времени, на которое берется займ, не предусмотрены.
А вот в случае с ипотекой минимальный кредит составляет 200 среднемесячных зарплат, а максимальный — одну тысячу.
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Согласно документу, сумма, взятая в кредит с плавающей ставкой, зависит от среднемесячной номинальной зарплаты по стране. Если кредит потребительский, то сумма должна равняться тысяче средних зарплат в месяц. Ограничения по ставке или времени, на которое берется займ, не предусмотрены.
А вот в случае с ипотекой минимальный кредит составляет 200 среднемесячных зарплат, а максимальный — одну тысячу.
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Никита Кротов