Стало известно о росте розничных цен на арбузы и дыни в России
За год розничные цены на арбузы и дыни в России выросли на 39% и 42% соответственно. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сведения еженедельного мониторинга аналитической компании NTech.
Согласно материалу, за неделю с 13 по 19 июля 2026 года средняя розничная стоимость килограмма арбуза составила 66,4 рубля, а дыни – 151,5 рубля. Эти цены являются ощутимым скачком при сравнении со стоимостью в 2025 году за тот же период времени. Одной из главных причин для такой перемены являются неблагоприятные погодные условия и затяжные дожди в ключевых регионах выращивания бахчевых культур.
При этом отмечается, что за последние две недели арбуз подешевел на 17%, тогда как дыня подорожала на 2%. Важно учитывать, что сейчас на рынке представлены импорт и ранний урожай отечественных производителей. По информации Минсельхоза, основной объём бахчевых поступит в продажу в августе — тогда и ожидается корректировка ценовой ситуации.
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