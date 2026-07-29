Стало известно о росте розничных цен на арбузы и дыни в России

29 июля 2026, 04:45

«Известия»: Розничные цены на арбузы и дыни в России выросли на 39% и 42% за год

Фото: iStock/margouillatphotos

За год розничные цены на арбузы и дыни в России выросли на 39% и 42% соответственно. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сведения еженедельного мониторинга аналитической компании NTech.