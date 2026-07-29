Студенческие семьи с осени смогут получать отдельные комнаты в общежитиях

29 июля 2026, 03:04

Депутат Селезнев: Студенческие семьи с сентября смогут получать комнаты в общежитиях

Фото: iStock/Drazen Zigic

Студенческие семьи с осени 2026 года смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. Об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Селезнёв в беседе с РИА Новости.