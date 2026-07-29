Студенческие семьи с осени смогут получать отдельные комнаты в общежитиях
Студенческие семьи с осени 2026 года смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. Об этом сообщил депутат Госдумы Валерий Селезнёв в беседе с РИА Новости.
Он объяснил, что с 1 сентября высшие учебные заведения обязаны выделять такие помещения, размещать на своих сайтах информацию об их количестве и сформировать специальную комиссию, которая будет рассматривать заявки семейных студентов отдельно от прочих обращений.
Студенческой семьёй считается пара, где оба супруга – учащиеся в возрасте до 35 лет, либо одинокий родитель или усыновитель того же возраста, получающий среднее профессиональное или высшее образование.
Для получения комнаты потребуются свидетельство о браке и свидетельство о рождении (или об усыновлении) ребёнка. Само заявление на заселение подаётся в учебное заведение вместе с документами, подтверждающими очное или заочное обучение, отсутствие прописки и собственного жилья в городе вуза. При необходимости также надо будет предоставить сведения о тяжёлом материальном положении.
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