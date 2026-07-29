Врачи спасли приморца, закрывшего внука от роя ос и получившего множество укусов

29 июля 2026, 03:31

Приморец защитил своим телом внука от роя ос и выжил после анафилактического шока

Фото: iStock/SKatzenberger

В Приморье врачи спасли 64-летнего мужчину, получившего анафилактический шок после множественных укусов ос. Пациент храбро закрыл собой внука, приняв ярость роя на себя. Об этом сообщили в пресс-службе Владивостокской клинической больницы №2.





Житель Приморья Сергей гулял с маленьким внуком, когда они случайно задели осиное гнездо. Чтобы защитить ребёнка, дедушка отвлёк рой на себя и дал мальчику добежать до машины. Сам он получил десятки укусов. Мужчина почти дошёл до автомобиля, но упал и потерял сознание.



Прибывшая скорая доставила пациента в тяжёлом состоянии – с критически низким давлением и анафилактическим шоком. Врачи экстренно начали интенсивную терапию и стабилизировали пациента. Лечение продолжается — в среду пострадавшего уже перевели из реанимации в профильное отделение.



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