Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура высказался о «командирском» стиле Черчесова
Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура высказался о работе с главным тренером Станиславом Черчесовым и затронул тему летних трансферных слухов. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Касинтура подчеркнул, что для него любой тренер является командиром команды. Контроль и наблюдение с его стороны — естественны. По мнению полузащитника, строгость, приписываемая Черчесову, не выходит за разумные рамки.
«Если бы вы участвовали в нашем тренировочном процессе, таких стереотипов бы не было», — добавил он в беседе с корреспондентом «РБ Спорт».Отвечая на вопрос о возможных предложениях от топ-клубов РПЛ, футболист отметил, что сосредоточен на текущем моменте. Он хорошо чувствует себя в «Ахмате» и его все устраивает. Лично Касинтура ни с кем из других клубов этим летом не общался.
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