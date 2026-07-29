Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура высказался о «командирском» стиле Черчесова

29 июля 2026, 04:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура высказался о работе с главным тренером Станиславом Черчесовым и затронул тему летних трансферных слухов. Об этом сообщает «РБ Спорт».





Касинтура подчеркнул, что для него любой тренер является командиром команды. Контроль и наблюдение с его стороны — естественны. По мнению полузащитника, строгость, приписываемая Черчесову, не выходит за разумные рамки.



«Если бы вы участвовали в нашем тренировочном процессе, таких стереотипов бы не было», — добавил он в беседе с корреспондентом «РБ Спорт».