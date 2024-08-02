Стало известно об увеличении зарплат для нескольких профессий

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С 1 октября зарплаты ряда работников балетной сферы бюджетников вырастут на 4,5%, заявил жиректор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев в беседе РИА Новости.
В их числе военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, сельских и лесных хозяйств.
Эксперт отметил , что коммерческие структуры будут самостоятельно и индивидуально определять условия и размер индексации.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «Первосентябрьский капитал», в рамках которого на каждого ребёнка школьного возраста будет выделятся выплата в размере 25% от средней зарплаты по региону.
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«Единовременное повышение зарплат в конкретную дату может касаться только тех профессий, чьи зарплаты формируются из государственного бюджета», – подчеркнул Дударев.
Эксперт отметил , что коммерческие структуры будут самостоятельно и индивидуально определять условия и размер индексации.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «Первосентябрьский капитал», в рамках которого на каждого ребёнка школьного возраста будет выделятся выплата в размере 25% от средней зарплаты по региону.
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Александр Климов