В России хотят ввести «Первосентябрьский капитал»

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «Первосентябрьский капитал», в рамках которого на каждого ребёнка школьного возраста будет выделятся выплата в размере 25% от средней зарплаты по региону.
Парламентарий пояснил, что в преддверии начала нового учебного года перед родителями встаёт вопрос о сборе ребёнка в школе, и такая поддержка семьи будет как нельзя кстати.
До этого сообщалось, что Госдума рассмотрит проект обращения к премьер-мин6истру России Михаилу Мишустину по теме выдворения иностранцев.
Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов предлагал ужесточить наказание суток за оставление водителем средства индивидуальной мобильности или велосипедистом места ДТП.
Читайте также:
В Госдуме объяснили запрет на гаджеты в зоне СВО
Депутат Спиридонов призвал увеличить штраф за оставление места ДТП
В России хотят отменить Fan ID
«В связи с этим прошу рассмотреть возможность дать старт всероссийской федеральной программе «Первосентябрьский капитал», в рамках которой предусмотреть выплату на каждого ребёнка школьного возраста в размере 25% от средней зарплаты по региону», — приводит RT текст соответствующего обращения Чернышова на имя зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.
До этого сообщалось, что Госдума рассмотрит проект обращения к премьер-мин6истру России Михаилу Мишустину по теме выдворения иностранцев.
«Госдума на следующей неделе рассмотрит проект обращения ГД к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной политики в части обеспечения механизма принудительного выдворения иностранных граждан», – приводит АГН «Москва» сообщение Telegram-канала Думы.
Ранее депутат Госдумы Александр Спиридонов предлагал ужесточить наказание суток за оставление водителем средства индивидуальной мобильности или велосипедистом места ДТП.
Читайте также:
В Госдуме объяснили запрет на гаджеты в зоне СВО
Депутат Спиридонов призвал увеличить штраф за оставление места ДТП
В России хотят отменить Fan ID
Мелисса Тимофеева