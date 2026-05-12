Стало известно, почему арендодателям выгодно быть самозанятыми
Эксперт по недвижимости Радченко: самозанятые платят налоги по ставке 4%
Арендаторы жилья, оформляющие самозанятость, могут платить налоги по ставке 4% при сдаче квартиры физическому лицу и 6% — юридическому или индивидуальному предпринимателю. Такой режим значительно выгоднее уплаты НДФЛ, который составляет 13% с доходов до 2,4 млн рублей.
Об этом в интервью URA.RU заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Эксперт подчеркнула, что легализация рынка через самозанятость — необходимая мера, позволяющая избежать штрафов и пеней.
«Я настоятельно рекомендую воспользоваться такой возможностью, точно не уходить в „серую“ зону, потому что возможности обнаружения такой схемы со стороны контролирующих органов очень высоки. Это штрафы, пени... Лучше заплатить за комфорт, чтобы не бояться таких разоблачений», — отметила Радченко.Напомним, режим налога на профессиональный доход (НПД) для арендодателей действует в России с 1 января 2019 года. Изначально эксперимент запустили в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. С 1 января 2020 года программу расширили еще на 19 субъектов, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область. С июля 2020 года регионы получили право вводить НПД на своей территории по решению местных властей.