Самозанятые таксисты хотят избавиться от локализации машин
Чтобы избежать сокращения числа водителей на рынке, профсоюз «Новый труд» предлагает исключить самозанятых и индивидуальных предпринимателей из-под действия нового закона о локализации машин.
Как пишут «Ведомости», он направил в Минтранс соответствующую просьбу. Руководитель аппарата организации Алена Левочкина ссылается на данные «Опоры России». По их оценке 77% самозанятых и ИП в пассажирских перевозках эксплуатируют автомобили, которые не подходят под критерии обновленного законодательства.
Отмечается, что покупка нового российского авто стоимостью от 1,7 до двух миллионов рублей для многих является «неподъемной финансовой ношей».
Руководитель оперативного отдела «Нового труда» Алексей Неживой добавил, что организация поддерживает идею помощи отечественному автопрому, но считает, что её следует реализовывать через крупные таксомоторные парки, способные совершать централизованные закупки новой техники.
Принятый в мае закон о локализации допускает регистрацию в таксомоторных перевозках только тех машин, которые есть в реестре Минпромторга по одному из трёх критериев.
Представители отрасли предупреждают, что попытка поддержать российских автопроизводителей за счёт пассажирских перевозок может привести к оттоку работников, банкротствам и росту цен на услуги такси.
Главным бенефициаром изменений называют «АвтоВАЗ», который в 2025 году из‑за снижения спроса перешёл на четырёхдневную рабочую неделю. В самой компании подчеркивают, что закон приняли по инициативе президента Владимира Путина и он не подлежит обсуждению.
Читайте также: