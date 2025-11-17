17 ноября 2025, 13:12

«Ведомости»: Самозанятые таксисты хотят избавиться от локализации машин

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Чтобы избежать сокращения числа водителей на рынке, профсоюз «Новый труд» предлагает исключить самозанятых и индивидуальных предпринимателей из-под действия нового закона о локализации машин.