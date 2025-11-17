Соцфонд: самозанятые в случае добровольных взносов могут получить соцстрахование
Россияне, работающие как самозанятые, могут существенно улучшить свою финансовую безопасность. Если они добровольно уплачивают взносы на страхование по временной нетрудоспособности, то уже через полгода получают право на выплаты до 35 000 рублей в месяц. Это значительно превышает сумму, которую можно собрать самостоятельно. Об этом пишет РИА Новости.
При самостоятельном накоплении по 1920 рублей в месяц за год удается собрать лишь 23 040 рублей. В то время как при уплате взносов самозанятые получают доступ к более высоким выплатам. Через полгода после начала уплаты они смогут рассчитывать на 35 000 рублей за полный месяц болезни, а еще через полгода — на 50 000 рублей.
Социальный фонд России подчеркивает, что такие взносы не только обеспечивают финансовую поддержку в трудные времена, но и помогают самозанятым «купить» себе официальный страховой стаж. Это открывает новые возможности для получения выплат и защиты своих интересов.
