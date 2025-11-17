Соцфонд: самозанятые в случае добровольных взносов могут получить соцстрахование

17 ноября 2025, 07:33

Фото: iStock/Drazen Zigic

Россияне, работающие как самозанятые, могут существенно улучшить свою финансовую безопасность. Если они добровольно уплачивают взносы на страхование по временной нетрудоспособности, то уже через полгода получают право на выплаты до 35 000 рублей в месяц. Это значительно превышает сумму, которую можно собрать самостоятельно. Об этом пишет РИА Новости.