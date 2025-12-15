Самозанятые смогут уходить на больничный с 2026 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный.
Документ 15 декабря опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Таким образом вводится эксперимент по добровольному участию отдельных категорий граждан в системе обязательного соцстрахования на случай временной нетрудоспособности.
Мера действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028-го. Право на оплату больничного появится после шести месяцев перечисления страховых взносов в Социальный фонд России (СФР).
Подключиться к системе можно будет через приложение «Мой налог». Подать заявление разрешат до 30 сентября 2027 года.
