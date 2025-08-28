Стало известно, почему курс доллара не опустится ниже 80 рублей

28 августа 2025, 15:12

Профессор Кох: курс доллара не опустится ниже 80 рублей

Фото: iStock/Lazy_Bear

Курс доллара на уровне 80 рублей является минимально допустимым для стабильной работы российской экономики. Об этом заявил профессор Казанского федерального университета, доктор экономических наук Игорь Кох в интервью агентству «Татар-информ».





По мнению эксперта, укрепление рубля ниже этой отметки может нанести вред как государственным финансам, так и бизнесу. Также, по его словам, в таком случае будет намного труднее конкурировать с иностранными компаниями.



В то же время, если доллар подорожает до 90–100 рублей, выгоду получат экспортеры и государство, но пострадают потребители.





«Правительству (при курсе 90-100 рублей за доллар – прим. ред.) будет уже легче пополнять бюджет, экспортеры получат больше прибыли и заплатят больше налогов, а внутренним производителям станет легче конкурировать с зарубежными компаниями, поскольку цены на импортные товары станут выше. Однако при этом пострадают импортёры, а также сложнее станет и рядовым потребителям, поскольку девальвация рубля повлечет за собой корректировку цен», – подчеркнул экономист.