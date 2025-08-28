Стало известно, почему курс доллара не опустится ниже 80 рублей
Профессор Кох: курс доллара не опустится ниже 80 рублей
Курс доллара на уровне 80 рублей является минимально допустимым для стабильной работы российской экономики. Об этом заявил профессор Казанского федерального университета, доктор экономических наук Игорь Кох в интервью агентству «Татар-информ».
По мнению эксперта, укрепление рубля ниже этой отметки может нанести вред как государственным финансам, так и бизнесу. Также, по его словам, в таком случае будет намного труднее конкурировать с иностранными компаниями.
В то же время, если доллар подорожает до 90–100 рублей, выгоду получат экспортеры и государство, но пострадают потребители.
«Правительству (при курсе 90-100 рублей за доллар – прим. ред.) будет уже легче пополнять бюджет, экспортеры получат больше прибыли и заплатят больше налогов, а внутренним производителям станет легче конкурировать с зарубежными компаниями, поскольку цены на импортные товары станут выше. Однако при этом пострадают импортёры, а также сложнее станет и рядовым потребителям, поскольку девальвация рубля повлечет за собой корректировку цен», – подчеркнул экономист.Кох подчеркнул, что важно удерживать курс в разумных границах, поскольку как чрезмерное укрепление, так и девальвация несут риски для разных секторов экономики.