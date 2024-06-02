Стало известно, почему многие итальянские компании никогда не уйдут из России

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Многие итальянские компании настолько адаптировались к работе в России, что никогда из неё не уйдут. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
Он подчеркнул, что в России только от ассоциации продолжает работать 150 итальянских компаний. В них в настоящее время трудятся свыше 80 тысяч россиян.
Все эти компании распределены по территории России. В основном они занимаются производством продуктов питания, таких как колбасы, сыры, макароны и кондитерские изделия. Также есть предприятия, изготавливающие стройматериалы, керамическую плитку, кондиционеры, шины и различные комплектующие для промышленности.
Торрембини назвал эти итальянские предприятия обрусевшими. Во-первых, потому, что многие руководители-итальянцы уже давно обзавелись семьями в России, а, во-вторых, потому, что компании хорошо адаптировались к российскому рынку.
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Все эти компании распределены по территории России. В основном они занимаются производством продуктов питания, таких как колбасы, сыры, макароны и кондитерские изделия. Также есть предприятия, изготавливающие стройматериалы, керамическую плитку, кондиционеры, шины и различные комплектующие для промышленности.
Торрембини назвал эти итальянские предприятия обрусевшими. Во-первых, потому, что многие руководители-итальянцы уже давно обзавелись семьями в России, а, во-вторых, потому, что компании хорошо адаптировались к российскому рынку.
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Анастасия Чинкова