В Италии оценили потери от санкций против России

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Последствия антироссийских санкций оценил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини, приводит его слова РИА Новости.
По его словам, рестрикции, введенные Западом против РФ, вредят прежде всего тем странам, которые их ввели.
Торрембини привел в пример ситуацию с экономикой Италии. Он сообщил, что страна лишилась из-за этого €10-15 млрд.
Кроме того, в стране наблюдаются проблемы с рабочими местами, добавил Торрембини.
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Торрембини привел в пример ситуацию с экономикой Италии. Он сообщил, что страна лишилась из-за этого €10-15 млрд.
«Экономика Италии в результате антироссийских санкций потеряла порядка 10-15 миллиардов евро», — сказал президент Ассоциации.
Кроме того, в стране наблюдаются проблемы с рабочими местами, добавил Торрембини.
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Анастасия Хохлова