Российский посол разъяснил МИД Италии решение по филиалу Ariston

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
Посол России в Италии Алексей Парамонов представил в итальянском МИД исчерпывающие разъяснения по вопросу законности и обоснованности решений о передачи во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российского филиала компании Ariston. Об этом российская дипмиссия сообщила в своём Telegram-канале.
Дипломат подчеркнул, что такое решение было принято в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и других государств, направленные на незаконное лишение России её физических и юридических лиц права собственности и/или ограничения этого право на имущество, находящееся на территории этих стран.
Парамонов в ходе своего выступления отметил, что 100% доли в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь» принадлежат материнской организации «Аристон Холдинг Н.В.» в Нидерландах.
Читайте также:
ЕС призвал Россию отменить передачу «Газпрому» активов Ariston и Bosch
Россия ответила США на конфискацию своих активов
В МИД РФ высказались об идее уступить новые регионы в обмен на замороженные активы
Анастасия Чинкова