Центробанк хочет выпустить новую купюру номиналом в 1000 рублей в конце года

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Новую купюру номиналом в 1000 рублей могут выпустить уже в конце текущего года, заявили в ЦБ РФ. Как стало известно ранее, на ней будет изображен теплоход «Метеор», выбранный онлайн-голосованием.
В конце прошлого года выяснилось, что ЦБ отложил ввод в оборот обновленных купюр номиналом в 10, 50 и 500 рублей до 2028 года.
В декабре Банк России информировал, что в Чечне стали пользоваться обновленными пятитысячными купюрами.
Перед этим сообщалось, на какие товары в России могут вырасти цены. Уточнялось, что они могут подскочить до 20%. Кроме того, известно, что рост связан с «дестабилизированной ситуацией с поставками».
Подробнее в нашем материале.
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В декабре Банк России информировал, что в Чечне стали пользоваться обновленными пятитысячными купюрами.
Перед этим сообщалось, на какие товары в России могут вырасти цены. Уточнялось, что они могут подскочить до 20%. Кроме того, известно, что рост связан с «дестабилизированной ситуацией с поставками».
Подробнее в нашем материале.
Читайте также:
Стало известно, что продукты с «честным» весом возвращаются на полки магазинов в РФ
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Никита Кротов