Стало известно, что продукты с «честным» весом возвращаются на полки магазинов в РФ

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В России производители продуктов стали реже снижать вес упаковки, а некоторые продовольственные изделия, напротив, начали увеличивать ее объем. Об этом сообщает «Российская газета». Несмотря на продолжающиеся инфляционные факторы, бизнес использует «честные» литры и килограммы как конкурентное преимущество, выделяясь на фоне тех, кто пытается обманывать с весом товара.
Согласно данным исследовательской компании NTech, практика сокращения веса упаковки при неизменной стоимости (шринкфляция) на рынке продолжается, но ее темпы замедляются.
В третьем квартале 2023 года рост составил 3,5%, тогда как через год снизился до менее чем 2%. Особенно активно этот метод используется в бакалее (почти 5%) и хлебобулочных изделия (более 4%).
Ярким примером изменения, подмеченного «РГ», является молоко. Теперь оно чаще продается в упаковках объемом 1,4 или 2 литра вместо традиционных 930 граммов. Покупатели выбирают более крупные упаковки, руководствуясь не только ценой, но и потребностями семейного потребления и экономией благодаря фактическому объему.
Также россиянам привели перечень невозвратных товаров. В частности, к таковым относятся: продукты, бытовая техника и электроника, парфюм, предметы личной гигиены, белье, чулки, носки, а также животные, растения, автомобили, ювелирные изделия с драгоценными камнями, книги, мебель и мотовелотовары.
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В третьем квартале 2023 года рост составил 3,5%, тогда как через год снизился до менее чем 2%. Особенно активно этот метод используется в бакалее (почти 5%) и хлебобулочных изделия (более 4%).
Ярким примером изменения, подмеченного «РГ», является молоко. Теперь оно чаще продается в упаковках объемом 1,4 или 2 литра вместо традиционных 930 граммов. Покупатели выбирают более крупные упаковки, руководствуясь не только ценой, но и потребностями семейного потребления и экономией благодаря фактическому объему.
«Это привело к снижению темпов шринкфляции», — уточняет «Российская газета».Ранее «Радио 1» передавало, что в 2024 году наибольшая доля фальсификата среди молочной продукции пришлась на сливочное масло. Подробнее о том, как качественное сливочное масло отличить от подделки, читайте в нашем материале.
Также россиянам привели перечень невозвратных товаров. В частности, к таковым относятся: продукты, бытовая техника и электроника, парфюм, предметы личной гигиены, белье, чулки, носки, а также животные, растения, автомобили, ювелирные изделия с драгоценными камнями, книги, мебель и мотовелотовары.
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Мария Моисеева