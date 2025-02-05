В РФ вырастут цены на пластиковые окна, трубы и изделия из ПВХ

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В Российской Федерации могут подорожать пластиковые окна, трубы и изделия из ПВХ — скачок цен может достигнуть 20%, сообщил Teлеграм-канал Baza, ссылаясь на поставщиков.
Подчеркивалось, что несколько дней назад производители направили партнёрам и закупщикам письма. В них они предупредили о росте цен на 10-20% из-за атаки дронов на СИБУР и «дестабилизированной ситуации с поставками ПВХ».
Источник поделился, что Стерлитамакский завод пластиковых конструкций и АО «Саянскхимпласт» тоже планируют поднять цены на продукцию ПВХ.
Отмечалось, что из-за увеличения стоимости сырья подорожают и иные товары, которые используют ПВХ в производстве, в том числе искусственная кожа, напольные покрытия, трубы, провода, кабели, упаковочные бутылки.
Ранее сообщалось, что заморозка цен на жилье и стройматериалы, о которой упомянул глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, может привести к деформации отрасли.
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Источник поделился, что Стерлитамакский завод пластиковых конструкций и АО «Саянскхимпласт» тоже планируют поднять цены на продукцию ПВХ.
Отмечалось, что из-за увеличения стоимости сырья подорожают и иные товары, которые используют ПВХ в производстве, в том числе искусственная кожа, напольные покрытия, трубы, провода, кабели, упаковочные бутылки.
Ранее сообщалось, что заморозка цен на жилье и стройматериалы, о которой упомянул глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, может привести к деформации отрасли.
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Ольга Енгалычева