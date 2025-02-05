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В РФ вырастут цены на пластиковые окна, трубы и изделия из ПВХ

Фото: iStock/ Marina Gordejeva

Фото: iStock/ Marina Gordejeva

В Российской Федерации могут подорожать пластиковые окна, трубы и изделия из ПВХ — скачок цен может достигнуть 20%, сообщил Teлеграм-канал Baza, ссылаясь на поставщиков.
Подчеркивалось, что несколько дней назад производители направили партнёрам и закупщикам письма. В них они предупредили о росте цен на 10-20% из-за атаки дронов на СИБУР и «дестабилизированной ситуации с поставками ПВХ».

Источник поделился, что Стерлитамакский завод пластиковых конструкций и АО «Саянскхимпласт» тоже планируют поднять цены на продукцию ПВХ.

Отмечалось, что из-за увеличения стоимости сырья подорожают и иные товары, которые используют ПВХ в производстве, в том числе искусственная кожа, напольные покрытия, трубы, провода, кабели, упаковочные бутылки.

Ранее сообщалось, что заморозка цен на жилье и стройматериалы, о которой упомянул глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, может привести к деформации отрасли.

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#завод
#трубы
Стало известно, когда пенсионеры получат доиндексированную пенсию
Российские пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля
05 февраля 2025, 07:19

Фото: iStock/mars58

Все российские пенсионеры получат проиндексированные на 9,5% пенсии до 25 февраля. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, ее слова приводит ТАСС.
«Если пенсию приносят на дом, то тогда пенсионеры увидят свою уже доиндексированную пенсию и доиндексацию за январь с 3 по 25 февраля. Если деньги перечисляют на банковскую карту, то перечисления начались уже с 1 февраля», — пояснила Стенякина.

Она также уточнила, что у каждого пенсионера есть своя фиксированная дата, когда он получает пенсию. Узнать ее можно на сайте Социального фонда РФ.

Таким образом, депутат подчеркнула, что до 25 февраля все пенсионеры получат не только доиндексированную пенсию за февраль, но и доиндексацию за январь.

С 1 февраля в России на 9,5% проиндексировали страховые пенсии. Их размер пересчитали в соответствие с фактическим уровнем инфляции.

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#индексация
#рф
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Воробьёв объявил о старте приёма заявок по двум программам для малого и среднего бизнеса
Воробьёв объявил старт приёма заявок по программам для малого и среднего бизнеса
04 февраля 2025, 19:27

Фото: iStock / scyther5

В Подмосковье начался приём заявок для малого и среднего бизнеса по программам «Маркетплейсы» и «Франшизы». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Программа «Маркетплейсы» компенсирует до 500 тыс. рублей (до 50%) на комиссию, продвижение и доставку товаров на 13 площадках, в том числе OZON, Яндекс.Маркет, Авито, СберМегаМаркет.

Программа «Франшизы» возвращает до 2 млн рублей (до 50%) при запуске бизнеса по подмосковным франшизам и до 1 млн рублей (до 50%) – для франшиз из других регионов России.
«Видим большой отклик от подмосковного бизнеса. В прошлом году 187 предпринимателей получили 50 млн рублей на развитие торговли на маркетплейсах, а 128 компаний – 64 млн рублей на развитие по франшизе. Подать заявку на получение субсидии можно до конца мая», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Он добавил, что обе программы реализуют в Подмосковье по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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#нацпроекты
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Подмосковные промышленники получили за год около 7 млрд рублей льготных займов
04 февраля 2025, 17:03

Фото: iStock / sommart

Федеральный и региональный фонды развития промышленности за прошедший год выдали подмосковном предприятиям без малого 7 млрд рублей льготных займов на инвестпроектов по развитию производств.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2024 году 35 предприятий получили льготные займы от федерального и регионального фондов развития промышленности на 6,8 млрд рублей. Эти средства пойдут на реализацию инвестиционных проектов в промышленном секторе. С учётом собственных средств компаний суммарный объём инвестиций в эти проекты превысит 12 млрд. В регионе появится около 1,3 тыс. рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
От ФРП России компании из Подмосковья получили в 2024 году 4,6 млрд рублей льготных займов. Объем инвестиций в поддержанные проекты составил 8 млрд рублей. Это позволило создать почти 470 рабочих мест.

ФРП Московской области за тот же период предоставил предприятиям займы примерно на 2,2 млрд рублей для реализации инвестпроектов в Подмосковье. Сумма инвестиций в них превысила 4 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать свыше 800 рабочих мест.

Как напомнили в Мининвесте региона, подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет. Узнать больше о программах можно на сайте.

Помимо этого, предприятия могут получить займы в федеральном фонде по льготным ставкам 3% и 5% годовых. Ознакомиться с программами можно по ссылке.

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#подмосковье
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#инвестиции
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#бизнес
#заём
#льготные кредиты
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В Подмосковье провели более 41 тыс. исследований качества ягод
04 февраля 2025, 16:52

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 41 тысячи лабораторных исследований ягод, предназначенных для продажи на территории Московской области, провели ветеринарно-санитарные специалисты региона в 2024 году, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Исследования включали оценку органолептических показателей ягод — их вкус, запах и внешний вид. Кроме того, проводилась проверка содержания в плодах нитратов, а в рамках радиационного контроля — радиометрия и дозиметрия», — говорится в сообщении.
По результатам проверок с продажи было снято более 11 килограммов продукции, не соответствующей нормам по органолептическим показателям.

В областном Минсельхозе отметили, что не стоит покупать ягоды, которые потрескались в упаковке, выделяют сок, имеют запах или характерные признаки брожения, а также продукцию с плесенью.

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#московская область
#подмосковье
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Стало известно, к чему может привести заморозка цен на стройматериалы
Экономист Кох: заморозка цен на стройматериалы может деформировать отрасль
04 февраля 2025, 13:28

Фото: iStock/goncharovaia

Заморозка цен на жилье и стройматериалы, о которой упомянул глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, может привести к деформации отрасли. Об этом заявил доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, министр имел в виду договоренности с бизнесом, как было когда-то с ценами на топливо, а не федеральный закон.
«Возвращаться к советским методам ценообразования никто не будет. Одно дело — полуофициальная договоренность на какое-то время придержать цены, другое дело — федеральный закон, который будет обязывать кого-то что-то продавать по такой-то цене», — считает эксперт.
Однако он подчеркнул, что заморозка стоимости жилья, наоборот, убережет от обвала цен самих застройщиков, которые столкнулись с низким спросом из-за высокой ставки по ипотеке.
«И заморозка для них как раз может быть спасением от падения цен. Поэтому строители, я думаю, не боятся никакой заморозки, и они наверняка поддержат подобные меры. А вот поставщики или производители строительных ресурсов — для них это, конечно, будет не слишком интересно», — пояснил Кох.
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