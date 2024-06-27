Стало известно, сколько студентов хотят открыть своё дело, а сколько работать по найму

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37% студентов предпочли бы построить карьеру бизнесменов, а 33% хотели бы стать наёмными работниками. Таковы результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob.
«37% студентов видят себя на пике карьеры бизнесменами, причём молодые люди и девушки в равной степени. 33% студентов намереваются строить карьеру в найме. В основном на это ориентированы юноши – 36% против 30% среди девушек. Ещё 30% опрошенных затруднились с ответом», – говорится в исследовании, с которым ознакомилось RT.По данным аналитиков, каждый 10-й студент утверждает, что у него есть опыт ведения собственного бизнеса. При этом, как правило, речь идёт о заработке своими силами без правового оформления статуса предпринимателя.
В опросе в общей сложности приняли участие 1 тыс. респондентов.
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