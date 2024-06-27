Стало известно, сколько студентов хотят открыть своё дело, а сколько работать по найму

Поступления в российский бюджет увеличились в 1,5 раза от налога на богатых. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на ФНС. Уточняется, что в период с января по май в текущем году поступило больше 57 миллиардов рублей. Богатые платят 15%, если годовой доход выше пяти миллионов. Это в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.