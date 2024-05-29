В Подмосковье студенты из Киргизии прошли стажировку в колледже авиации

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Студенты из Киргизии прошли стажировку в подмосковном колледже авиации. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Стажировку студенты проходили в Егорьевском авиационном техническом колледже имени В. П. Чкалова.
Также для студентов была организована культурная программа, в рамках которой они посетили экскурсии на Международную выставку-форум «Россия», в Егорьевском городском историко-художественном музее и музее истории Гражданской авиации колледжа.
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«За время стажировки студенты из Киргизии посетили лекционные занятия, семинары, получили практический опыт на лабораторных занятиях, а также участвовали в строевом конкурсе и военно-спортивной эстафете наравне с иностранными курсантами Егорьевского авиационного технического колледжа», — поделились в министерстве.
Также для студентов была организована культурная программа, в рамках которой они посетили экскурсии на Международную выставку-форум «Россия», в Егорьевском городском историко-художественном музее и музее истории Гражданской авиации колледжа.
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Мира Полтева